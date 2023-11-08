Виллиан Роша ответил, где безопаснее – в России или Бразилии

А в нашем городе после 20.00 умирает общественнный транспорт, некуда идти, неначем ехать, некого грабить....220тыщ человек в безопасности.
Защитник ЦСКА Виллиан Роша рассказал о жизни в Москве.
«В Москве мне очень комфортно. Это красивый, чистый и очень безопасный город. Здесь ты всегда можешь быть спокоен. Дома после 20:00 мы стараемся не выходить на улицу – легко могут ограбить, и так практически в любом бразильском городе. Небезопасные места, конечно, есть в каждой стране, но в Бразилии их слишком уж много», – сказал игрок.
- Виллиан в России год.
- В этом сезоне у игрока 17 матчей, ассист.
- 28-летний Виллиан стоит 7 миллионов евро.