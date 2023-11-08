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    • Виллиан Роша ответил, где безопаснее – в России или Бразилии

    Виллиан Роша ответил, где безопаснее – в России или Бразилии

    Защитник ЦСКА Виллиан Роша рассказал о жизни в Москве.

    «В Москве мне очень комфортно. Это красивый, чистый и очень безопасный город. Здесь ты всегда можешь быть спокоен. Дома после 20:00 мы стараемся не выходить на улицу – легко могут ограбить, и так практически в любом бразильском городе. Небезопасные места, конечно, есть в каждой стране, но в Бразилии их слишком уж много», – сказал игрок.

    • Виллиан в России год.
    • В этом сезоне у игрока 17 матчей, ассист.
    • 28-летний Виллиан стоит 7 миллионов евро.

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    Источник: «Ведомости»

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    08.11.2023 22:51
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +6175

      Дядя Серёжа 9 ноября, 08:44

      А в нашем городе после 20.00 умирает общественнный транспорт, некуда идти, неначем ехать, некого грабить....220тыщ человек в безопасности.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16

      Исмо > Дядя Серёжа 21 час назад

      Некого и нечего грабить))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7111

      Давид59 9 ноября, 08:13

      В России другая опасность - "Госуслуги"

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6590

      AtticusFinch 8 ноября, 23:13

      Дома после 20:00 мы стараемся не выходить на улицу – легко могут ограбить, и так практически в любом бразильском городе. - Цивилизация обошла стороной такие страны как Бразилия...

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