Воспитанник «Авангарда» погиб на СВО в 37 лет

«Авангард» из Второй лиги сообщил о смерти своего воспитанника Максима Лозина.

«30 октября погиб, защищая нашу родину на СВО, воспитанник нашей команды, экс-игрок ФК «Авангард-2» и просто замечательный человек, Максим Лозин.

Патриотизм никогда не подвергался сомнению. Максим Лозин защищал нашу родину с первых дней СВО. Он настоящий патриот и отдал свою жизнь служению своей стране. Нет более великой жертвы, чем отдать жизнь за Родину. Он всегда будет нашим героем.

Земля пухом», – написал курский клуб.