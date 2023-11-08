Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого

    Воспитанник «Авангарда» погиб на СВО в 37 лет

    «Авангард» из Второй лиги сообщил о смерти своего воспитанника Максима Лозина.

    «30 октября погиб, защищая нашу родину на СВО, воспитанник нашей команды, экс-игрок ФК «Авангард-2» и просто замечательный человек, Максим Лозин.

    Патриотизм никогда не подвергался сомнению. Максим Лозин защищал нашу родину с первых дней СВО. Он настоящий патриот и отдал свою жизнь служению своей стране. Нет более великой жертвы, чем отдать жизнь за Родину. Он всегда будет нашим героем.

    Земля пухом», – написал курский клуб.

    • Лозину было 37 лет.

    Новости по теме
    Глушаков назвал тренера, на которого он будет похож 4
    Ефремов объяснил, почему футболисты боятся говорить о «закулисных играх» агентов 3
    Романцев побывал в расположении клуба Второй лиги 1
    Источник: сообщество «Авангарда» в VK

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.11.2023 13:40
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +87

      googlechromovvkontakte 8 ноября, 20:06

      погиб, защищая нашу родину----В другой стране , на которую сами же и напали.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2797

      serglider > googlechromovvkontakte 8 ноября, 20:58

      Для начала изучите историю! Украина присоединилась к России при царе Петруши 1, достаточно небольшой территорией. И была таковой вплоть до образования СССР вплоть и Великой Отечественной *****. Когда к ней присоединили западные земли соседних государств. населенных, к стати не лояльными к России будущим бандеровцами. А при Хруще, выходце с Украины, который решил сделать республику более крупной, туда влепили исконные земли РСФСР вместе с Крымом и хотя формально у республик было право на выход из состава СССР, ни у кого из членов руководства партаппарата страны, как и у съезда советов народных депутатов не возникло мысли какую они делают хрень утверждая это решение. При Горбаче когда СССР начал трещать по швам, был проведен референдум о неде

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2797

      serglider > serglider 8 ноября, 21:07

      неделимости страны и все проголосовали за единую страну. Потом случился путч, после чего КПСС потеряла власть в стране, а у руля страны стал алкоголик Ельциноид с кучкой недоучек реформаторов. Сей персонаж, руководитель Украины Кравчук и непонятно кто Шевчук, сляпали "филькину грамоту" о развале великой страны. За сей "документ", проголосовали продажные твари из российской Думы, которым тупо дали бабок за это... Таким образом огромный кусок великой страны достался кучке бандеровской сволочи... Далее вы в курсе, как они начали гнобить русское население Незалежной и стремится к продвижению НАТО к границам России.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +87

      googlechromovvkontakte > serglider 8 ноября, 21:15

      Нахрена мне твоя история.
      В 2003 был подписан договор о признании границ между Россией и Украиной. Там подпись пукина стоит.
      Украина суверенное государство, член ООН , признанное всеми другими странами -членами ООН. Все.Точка.
      Свободен "историк" хренов.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17248

      Алексей З 8 ноября, 18:56

      Очень жаль...
      Дед у меня под Сталинградом погиб в октябре 1942, защищая Родину от агрессора, кто на нас сейчас напал ?
      За высокопарными словами и патриотической риторикой , скрывают "ошибки" власти.

      2
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+