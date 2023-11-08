Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Браги», 4-й тур группового этапа Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 ноября 2023, в 23:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Реал»: Аррисабалага, Карвахаль, Алаба, Гарсия, Рюдигер, Кроос, Камавинга, Вальверде, Жуниор, Родриго, Хоселу.

Главный тренер: Карло Анчелотти

«Брага»: Матеус, Ниакате, Фонте, Мендес, Борха, Брума, Аль-Моатасембелла, Джало, Саласар, Орта, Банза.

Главный тренер: Артур Хорхе

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Реал» – «Брага»