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    • «Реал» – «Брага»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 ноября 2023

    «Реал» – «Брага»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 ноября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Браги», 4-й тур группового этапа Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 ноября 2023, в 23:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Реал»: Аррисабалага, Карвахаль, Алаба, Гарсия, Рюдигер, Кроос, Камавинга, Вальверде, Жуниор, Родриго, Хоселу.

    Главный тренер: Карло Анчелотти

    «Брага»: Матеус, Ниакате, Фонте, Мендес, Борха, Брума, Аль-Моатасембелла, Джало, Саласар, Орта, Банза.

    Главный тренер: Артур Хорхе

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Реал»«Брага»

    Реал-Брага смотреть онлайн 8 ноября

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    Источник: «Бомбардир»

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    08.11.2023 11:00
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