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    Бубнов оценил состав России на матч с Кубой

    Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов проанализировал состав сборной России на товарищеский матч с Кубой.

    • Игра с кубинцами состоится 20 ноября в Волгограде.
    • Россия отстранена от официальных матчей решениями ФИФА и УЕФА.
    • В октябре россияне сыграли с Камеруном (1:0) и Кенией (2:2).

    «Ничем особенным в этот раз Карпин не удивил. Немного неожиданно видеть в списке Артура Нигматуллина и Андрея Лунeва, но это зона ответственности Виталия Кафанова. Наверняка тренер вратарей хочет познакомиться с игроком «Пари НН» поближе. А вот появление стража ворот «Карабаха» не совсем понятно. Зачем дeргать возрастного вратаря из заграничного чемпионата, если он вряд ли будет играть?

    Отсутствие Алексея Миранчука и Арсена Захаряна в списке вызывает лeгкое недоумение. Если причина в том, что они не появляются на поле в составе «Аталанты» и «Реала Сосьедад», то непонятно, зачем вызвали Соболева и Волкова, которые пропустили последний тур РПЛ.

    Среди отсутствующих в списке игроков нет тех, кто однозначно бы занял место в стартовом составе в предстоящей игре с Кубой. Для набора опыта вполне можно было пригласить Виктора Александрова. Он уже привлекался на сборы, но в последнее время не убеждает в «Пари НН».

    Также заслуживает вызова и Никита Салтыков из «Крыльев Советов», но ему лучше отдохнуть во время паузы. В Самаре он получает слишком много игровой практики для футболиста его возраста.

    Неплохо выглядит сейчас в «Динамо» Константин Тюкавин. Он постоянно выходит в основном составе и регулярно забивает. В последних трeх матчах он не уходил с поля без голов. Такой форвард однозначно бы пригодился сборной.

    Отсутствие Георгия Джикии в списке Карпина объяснимо. Защитник «Спартака» в последнее время плотно присел на скамейку запасных, да и в предыдущей игре за сборную он, мягко говоря, не впечатлил. Видимо, таких же взглядов придерживается и главный тренер сборной», – сказал Бубнов.

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    Источник: Sportbox

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    08.11.2023 08:04
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