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  • Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» – о Дзюбе: «Уникальное явление в российском футболе»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» – о Дзюбе: «Уникальное явление в российском футболе»

7 ноября 2023, 21:27
7

Андрей Канчельскис высоко отозвался о форварде «Локомотива» Артеме Дзюбе.

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» назвал бывшего спартаковца и зенитовца «уникальным явлением в российском футболе».

«Дзюба играет на хорошем уровне. Он не так результативен, как прошлой весной, но для «Локомотива» присутствие Дзюбы на поле имеет большое значение.

Через него строится вся игра «железнодорожников» в атаке. И Артем еще прибавит во второй части чемпионата.

Дзюба – уникальное явление в российском футболе. Он уже это неоднократно доказывал. Каждый раз, когда от него отказывается один клуб, Артем без проблем находит другой и становится там ключевым игроком», – сказал Канчельскис.

  • 35-летний Дзюба в «Локо» с февраля.
  • В этом сезоне форвард забил 4 гола и сделал 3 ассиста в 16 матчах.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Дзюба Артем Канчельскис Андрей
Комментарии (7)
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Project Бабангида
1699382393
если что, у нас два таких уникальных явлений. второе где то на Кипре.....пах чешет
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САДЫЧОК
1699383793
Это не уникальность-а ущербность играть на бревно! Оно не поворотливое медленное.Да, отдает пас и забивает-но это не серьезный футбол и тренер выглядит физруком! И еще раз убеждаемся , что Кончельскис это дважды предатель письмом 14 ти сначала тренера, а потом и зачинщиков и вот сейчас проплачен и топит за Дзюбу!
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BRO_football
1699384091
Вначале был нормальным игроком. Но потом зазвездился и скатился, к сожалению.
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Alemann
1699387019
Уникально деревянный даже для росссийского футбола?
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Fialet
1699389800
То, что явление уникальное - спору нет. Но очень уж от этой уникальности говном воняет.
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Oldtrafford83
1699419200
Заголовок от бомбардира как всегда топ среди г.овна))
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sochi-2013
1699544314
В Спартаке чуть не угробил ему карьеру как футболисту, так хоть в сборной нагадил! Гордится небось собой, аж кудрявее стал.
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