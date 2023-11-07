Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» – о Дзюбе: «Уникальное явление в российском футболе»

Андрей Канчельскис высоко отозвался о форварде «Локомотива» Артеме Дзюбе.

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» назвал бывшего спартаковца и зенитовца «уникальным явлением в российском футболе».

«Дзюба играет на хорошем уровне. Он не так результативен, как прошлой весной, но для «Локомотива» присутствие Дзюбы на поле имеет большое значение.

Через него строится вся игра «железнодорожников» в атаке. И Артем еще прибавит во второй части чемпионата.

Дзюба – уникальное явление в российском футболе. Он уже это неоднократно доказывал. Каждый раз, когда от него отказывается один клуб, Артем без проблем находит другой и становится там ключевым игроком», – сказал Канчельскис.

35-летний Дзюба в «Локо» с февраля.

В этом сезоне форвард забил 4 гола и сделал 3 ассиста в 16 матчах.

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