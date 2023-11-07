Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    • Главная
    • Новости
    • Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» – о Дзюбе: «Уникальное явление в российском футболе»

    Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» – о Дзюбе: «Уникальное явление в российском футболе»

    Андрей Канчельскис высоко отозвался о форварде «Локомотива» Артеме Дзюбе.

    Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» назвал бывшего спартаковца и зенитовца «уникальным явлением в российском футболе».

    «Дзюба играет на хорошем уровне. Он не так результативен, как прошлой весной, но для «Локомотива» присутствие Дзюбы на поле имеет большое значение.

    Через него строится вся игра «железнодорожников» в атаке. И Артем еще прибавит во второй части чемпионата.

    Дзюба – уникальное явление в российском футболе. Он уже это неоднократно доказывал. Каждый раз, когда от него отказывается один клуб, Артем без проблем находит другой и становится там ключевым игроком», – сказал Канчельскис.

    • 35-летний Дзюба в «Локо» с февраля.
    • В этом сезоне форвард забил 4 гола и сделал 3 ассиста в 16 матчах.

    Новый тур в Лиге чемпионов: используйте бонус до 17000₽ и не рискуйте своими!

    Новости по теме
    Канчельскис объяснил, почему не работает в «МЮ» 1
    Канчельскис поддержал решение Карпина по формированию состава сборной России 1
    «Вся Россия знает»: Канчельскис сделал новое заявление о ставках во Второй лиге 1
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.11.2023 21:27
    Рекомендуем
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7449

      sochi-2013 17 часов назад

      В Спартаке чуть не угробил ему карьеру как футболисту, так хоть в сборной нагадил!
      Гордится небось собой, аж кудрявее стал.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5011

      Oldtrafford83 8 ноября, 07:53

      Заголовок от бомбардира как всегда топ среди г.овна))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2470

      Fialet 7 ноября, 23:43

      То, что явление уникальное - спору нет. Но очень уж от этой уникальности говном воняет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +709

      Alemann 7 ноября, 22:56

      Уникально деревянный даже для росссийского футбола?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +349

      TIMOTHY 7 ноября, 22:24

      Дзюба наш рекордсмен! Попал в историю спорта нашей страны! На поле пашет, хлеб зря не ест! Прошу отметить речь идёт о российском футболе! Тоже не люблю Прибалта,но он здесь прав

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +87

      googlechromovvkontakte 7 ноября, 22:14

      "Этого болвана надо отправить на фронт."--сказал Тихонов.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +349

      TIMOTHY > googlechromovvkontakte 7 ноября, 22:25

      Тихонов хороший парень,воспитанный,выдержанный,но тут он...может на соли подсел!?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +87

      googlechromovvkontakte > TIMOTHY 7 ноября, 22:33

      Он парнем был лет 50 назад. Щас он ветеран и герой разных скандалов.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +349

      TIMOTHY > googlechromovvkontakte 7 ноября, 23:09

      Ему сейчас 53 года,50 лет назад ему было три годика, как сейчас местному Суворову 71, который пасётся на этом сайте сутками)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +87

      googlechromovvkontakte > TIMOTHY 8 ноября, 06:56

      А еще этот Тихонов сказал --"Дзюбу надо лишить футбола, он же занимается онанизмом, кто ещe из нас маразматик?" Странно в ссылке на Бомбардир слово ****** на звездочки заменено.

      https://bombardir.ru/news/706684-tihonov-******-bolnoy-chelovek-etogo-bolvana-nado-otpravit-na-front

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +87

      googlechromovvkontakte > googlechromovvkontakte 8 ноября, 07:03

      Про Дзюбу биатлонист Тихонов говорил.В поиске--"Этого болвана надо отправить на фронт."А зведочками слово d.z.u.b.e заменено.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +30

      Vladimir-Shelepnev-google > googlechromovvkontakte 8 ноября, 10:18

      Эти скандалы устраиваете вы спартаковцы и СМИ, которые на этом деньги зарабатывают. Да на рекламе. А ваш уголовник Промес, хулиган Соболев по моему хуже не куда. Но вы соломинку в глазу видите, а бревно не замечаете.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12633

      BRO_football 7 ноября, 22:08

      Вначале был нормальным игроком. Но потом зазвездился и скатился, к сожалению.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10444

      САДЫЧОК 7 ноября, 22:03

      Это не уникальность-а ущербность играть на бревно! Оно не поворотливое медленное.Да, отдает пас и забивает-но это не серьезный футбол и тренер выглядит физруком!
      И еще раз убеждаемся , что Кончельскис это дважды предатель письмом 14 ти сначала тренера, а потом и зачинщиков и вот сейчас проплачен и топит за Дзюбу!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17248

      Алексей З 7 ноября, 22:00

      Его статистика сама говорит за себя.
      Попробуйте забить больше.
      Рекорд Веретенникова простоял 20 лет , а этот по кучерявее будет.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40584

      Project Бабангида 7 ноября, 21:39

      если что, у нас два таких уникальных явлений. второе где то на Кипре.....пах чешет

      4
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+