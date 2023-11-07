Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия Дортмунд» и «Ньюкасл», 4 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 ноября 2023, в 20:45 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Боруссия Дортмунд»: Кобель, Бенсебайни, Шлоттербек, Хуммельс, Рюэрсон, Брандт, Нмеча, Забитцер, Ройс, Фюллькруг, Мален.

Главный тренер: Эдин Терзич

«Ньюкасл»: Поуп, Триппьер, Шер, Ласселс, Холл, Жоэлинтон, Лонгстафф, Гимарайнс, Уилсон, Ливраменто, Уиллок.

Главный тренер: Эдди Хау

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Боруссия Дортмунд» – «Ньюкасл»