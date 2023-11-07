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    • «Барселона» – «Алавес»: прогноз на матч 13 тура Примеры, 12 ноября

    «Барселона» – «Алавес»: прогноз на матч 13 тура Примеры, 12 ноября

    В воскресенье, 12 ноября, «Барселона» и «Алавес» сыграют друг с другом в матче 13 тура испанской Примеры. Встреча начнется в 18:15 по московскому времени. Встречу проведут в Барселоне на «Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса».

    «Барселона»

    Каталонцы идут на третьем месте в турнирной таблице, имея в своем активе 27 очков. Команда в 12 матчах чемпионата страны выиграла восемь матчей, в трех поединках сыграла вничью и проиграла один поединок. «Барселона» забила 24 гола, но при этом пропустила 12 очков. Отставание от лидирующей «Жироны» составляет четыре балла.

    «Алавес»

    Команда с 12 очками располагается на 14 месте в турнирной таблице. «Алавес» в 12 матчах чемпионата Испании выиграл три матча, в трех встречах сыграл вничью и потерпел шесть поражений. Команда забила 10 голов, но при этом пропустила 16 мячей. Отрыв от зоны вылета составляет только пять баллов.

    Факты о личных встречах

    Обе команды играли друг с другом 45 раз, в которых «Барселона» выигрывала 31 раз, «Алавес» побеждал в семи встречах.

    Прогноз на матч «Барселона» – «Алавес»

    В предстоящей встрече, на наш взгляд, «Барселона» выглядит фаворитом этого матча. Каталонцы одержат уверенную победу с разницей в 2-3 гола. Наш прогноз – победа «Барселоны» (1.24), тотал больше 2.5 (1.56).

    Источник: Бомбардир

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    07.11.2023 16:02
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