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«Барселона» – «Алавес»: прогноз на матч 13 тура Примеры, 12 ноября

7 ноября 2023, 16:02

В воскресенье, 12 ноября, «Барселона» и «Алавес» сыграют друг с другом в матче 13 тура испанской Примеры. Встреча начнется в 18:15 по московскому времени. Встречу проведут в Барселоне на «Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса».

«Барселона»

Каталонцы идут на третьем месте в турнирной таблице, имея в своем активе 27 очков. Команда в 12 матчах чемпионата страны выиграла восемь матчей, в трех поединках сыграла вничью и проиграла один поединок. «Барселона» забила 24 гола, но при этом пропустила 12 очков. Отставание от лидирующей «Жироны» составляет четыре балла.

«Алавес»

Команда с 12 очками располагается на 14 месте в турнирной таблице. «Алавес» в 12 матчах чемпионата Испании выиграл три матча, в трех встречах сыграл вничью и потерпел шесть поражений. Команда забила 10 голов, но при этом пропустила 16 мячей. Отрыв от зоны вылета составляет только пять баллов.

Факты о личных встречах

Обе команды играли друг с другом 45 раз, в которых «Барселона» выигрывала 31 раз, «Алавес» побеждал в семи встречах.

Прогноз на матч «Барселона» – «Алавес»

В предстоящей встрече, на наш взгляд, «Барселона» выглядит фаворитом этого матча. Каталонцы одержат уверенную победу с разницей в 2-3 гола. Наш прогноз – победа «Барселоны» (1.24), тотал больше 2.5 (1.56).

Источник: Бомбардир
Испания. Примера Алавес Барселона
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