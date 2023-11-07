В субботу, 11 ноября, «Манчестер Юнайтед» и «Лутон Таун» сыграют друг с другом в матче 12 тура АПЛ. Встреча начнется в 18:00 по московскому времени. Встречу проведут в Манчестере, на «Олд Траффорд».

«Манчестер Юнайтед»

Подопечные Эрика тен Хаага идут на восьмом месте в турнирной таблице. Команда в 11 матчах английской Премьер-лиги выиграла шесть матчей, но при этом проиграла в пяти поединках. «Манчестер Юнайтед» забил 12 голов, но при этом пропустил 16 мячей. Отставание от лидирующей пятерки составляет только четыре балла.

«Лутон Таун»

Команда занимает 17 место в турнирной таблице, имея в своем активе только шесть очков. Новичок АПЛ в одиннадцати матчах выиграл только один раз, трижды команда сыграла вничью и потерпела семь поражений. «Лутон Таун» забил 10 мячей, но при этом команда пропустила 21 гол.

Факты о личных встречах

«Манчестер Юнайтед» и «Лутон Таун» играли друг с другом 40 раз. Манчестерцы выигрывали 29 раз, а вот «Лутон Таун» побеждал в четырех встречах.

Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Лутон Таун»

Подопечные Эрика тен Хаага выглядят фаворитами этой встречи, наверняка «Манчестер Юнайтед» и выиграет предстоящую встречу. На наш взгляд, «МЮ» победит в этом поединке с комфортным для себя счетом. Наш прогноз – победа «Манчестера Юнайтед» (1.35), тотал больше 2.5 (1.48).