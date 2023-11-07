В среду, 8 ноября, «Копенгаген» и «Манчестер Юнайтед» сыграют друг с другом в матче 4 тура группового этапа Лиги чемпионов (Квартет А) .Встреча начнется в 23:00 по московскому времени. Встречу проведут в Копенгагене, на стадионе «Паркен».

«Копенгаген»

Датчане идут на последнем, четвертом месте. Команда в трех играх Лиги чемпионов не выиграла ни одной встречи, а только один раз сыграла вничью и потерпела два поражения. «Копенгаген» забил три гола, но при этом пропустил пять мячей. Отметим, команда на три балла отстает от второго места.

«Манчестер Юнайтед»

Манчестерцы идут на третьем месте в турнирной таблице, имея в своем активе три очка. Команда в трех матчах Лиги чемпионов выиграла один матч, а также потерпела два поражения. «Манчестер Юнайтед» забил шесть голов, но при этом команда пропустила семь голов. Отметим, отставание от второго места составляет только один балл.

Факты о личных встречах

Команды только три четыре раза играли друг с другом. «Копенгаген» выиграл одну встречу, а «Манчестер Юнайтед» побеждал в трех матчах.

Прогноз на матч «Копенгаген» – «Манчестер Юнайтед»

Обе команды, в целом, не лучшим образом выступают в Лиге чемпионов. Впрочем, англичане являются фаворитом этой встречи. На наш взгляд, команда выиграет этот матч. Наш прогноз – победа «Манчестера Юнайтед» (1.72).