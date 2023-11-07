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    Орлов дал совет «Краснодару» перед игрой с «Зенитом»

    Комментатор Геннадий Орлов поделился ожиданиями от матча 15-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром».

    По его мнению, краснодарцам нужно зимой усилить состав, чтобы оставаться в чемпионской гонке.

    – «Краснодар» в матче с «Крыльями» не убедил. У них есть свои проблемы, и мне, конечно, очень интересно, как они сыграют в Петербурге в следующем туре.

    Все же в обороне у них есть проблемы. Для того, чтобы им стать чемпионами, им в зимний перерыв надо добавить два-три хороших исполнителя. Причем, во все линии – и в защиту, и в полузащиту, и в нападение.

    Второго яркого форварда, например, у них нет. И для того, чтобы выйти на уровень, на паритет с «Зенитом по составу, надо таких же игроков иметь. А как иначе?

    – Ничья в гостях против «Зенита» в нынешней ситуации будет для «Краснодара» хорошим результатом? Или они рискнут в Петербурге сыграть на победу?

    – А это как получится. «Краснодар» будет играть как у умеет, Ивич будет мечтать о победе и сделает все для этого.

    Что же они, выйдут обороняться? Это смешно. Тактические замыслы – безусловно, имеют значение, но главное, как все пойдет на поле.

    • «Зенит» примет «Краснодар» 11 ноября в 19:30 мск.
    • В случае победы петербуржцы отберут у соперника лидерство в РПЛ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    07.11.2023 00:40
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +31807

      JTherry 7 ноября, 12:10

      Орлов бычкам - совет, Алёша бом.жам - 3 лимона за победу, ставки слишком неравны...) победит сильнейший...

      1
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      Рейтинг: +349

      TIMOTHY > JTherry 7 ноября, 20:47

      Спартаку хоть три миллиарда давай а обыграть Зенит,неоднократного нашего чемпиона не смогут! Кишка тонка у спама

      0
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      Рейтинг: +1234

      Cubinec1989 7 ноября, 11:49

      Крайний раз была ничья 2:2, что будет сейчас - одному Богу известно. Не известно какому)) будем болеть за красивый футбол)

      1
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      Рейтинг: +22429

      Cleaner 7 ноября, 11:38

      Гена, затыкнись уже, РУПОР ЗЕНИТОВСКИЙ...(((

      1
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      Рейтинг: +349

      TIMOTHY > Cleaner 7 ноября, 20:45

      Сергеевич умный грамотный и тактичный человек! Когда то один из типа болел сказал на него что то и все дЭбильные как будто по команде фас готовы его рвать...я про тех у кого мышление не рубит совсем,вот у сектантов с мышлением трагедия,у подсвинок тоже неважно с этим

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      Рейтинг: +349

      TIMOTHY 7 ноября, 10:26

      Зенит по составу и опыту сильнее быков! Вряд-ли Краснодар выиграет у чемпиона

      2
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      Рейтинг: +2688

      Suvorov71 > TIMOTHY 7 ноября, 10:33

      клон-fakejd ты уже здесь вонь помойная, плюсики собираешь

      1
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      Рейтинг: +349

      TIMOTHY > Suvorov71 7 ноября, 20:41

      Заройся педигрипал

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      Рейтинг: +2688

      Suvorov71 > TIMOTHY 7 ноября, 20:56

      С помойки сорвался, ну успеешь еще многое написать мразь помойная. что fareid отпустил, будешь здесь вонять

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      Рейтинг: +349

      TIMOTHY > Suvorov71 7 ноября, 20:59

      Голубоглазый ты альтернативчик! Иди на трассу

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