Орлов дал совет «Краснодару» перед игрой с «Зенитом»

Комментатор Геннадий Орлов поделился ожиданиями от матча 15-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром».

По его мнению, краснодарцам нужно зимой усилить состав, чтобы оставаться в чемпионской гонке.

– «Краснодар» в матче с «Крыльями» не убедил. У них есть свои проблемы, и мне, конечно, очень интересно, как они сыграют в Петербурге в следующем туре.

Все же в обороне у них есть проблемы. Для того, чтобы им стать чемпионами, им в зимний перерыв надо добавить два-три хороших исполнителя. Причем, во все линии – и в защиту, и в полузащиту, и в нападение.

Второго яркого форварда, например, у них нет. И для того, чтобы выйти на уровень, на паритет с «Зенитом по составу, надо таких же игроков иметь. А как иначе?

– Ничья в гостях против «Зенита» в нынешней ситуации будет для «Краснодара» хорошим результатом? Или они рискнут в Петербурге сыграть на победу?

– А это как получится. «Краснодар» будет играть как у умеет, Ивич будет мечтать о победе и сделает все для этого.

Что же они, выйдут обороняться? Это смешно. Тактические замыслы – безусловно, имеют значение, но главное, как все пойдет на поле.

«Зенит» примет «Краснодар» 11 ноября в 19:30 мск.

В случае победы петербуржцы отберут у соперника лидерство в РПЛ.

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