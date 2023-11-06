Смотреть прямую трансляцию матча «Сочи» и «Динамо», 14-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 ноября 2023, в 19:30 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Юрганов, Маргасов, Макарчук, Мещанинов, Дркушич, Бурмистров, Нобоа, Юсупов, Мелкадзе.

Главный тренер: Александр Толичин

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Фернандес, Маричал, Скопинцев, Фомин, Захарян, Макаров, Гагнидзе, Грулeв, Тюкавин.

Главный тренер: Марцел Личка

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сочи» – «Динамо»