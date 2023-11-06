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    • «Сочи» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 ноября 2023

    «Сочи» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 ноября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Сочи» и «Динамо», 14-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 ноября 2023, в 19:30 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Сочи»: Джанаев, Терехов, Юрганов, Маргасов, Макарчук, Мещанинов, Дркушич, Бурмистров, Нобоа, Юсупов, Мелкадзе.

    Главный тренер: Александр Толичин

    «Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Фернандес, Маричал, Скопинцев, Фомин, Захарян, Макаров, Гагнидзе, Грулeв, Тюкавин.

    Главный тренер: Марцел Личка

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сочи» – «Динамо»

    Источник: Спортбокс

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    06.11.2023 17:53
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