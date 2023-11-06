Дзюба забил «Спартаку», гол+пас Головина и другие новости

Ловчев назвал будущего чемпиона РПЛ.

Месси назвал футболиста, способного ежегодно выигрывать «Золотой мяч».

Ловчев упрекнул «Краснодар» за нечестную игру.

Стали известны первые слова Месси после окончания финала ЧМ-2022.

Соратник Слуцкого близок к назначению на пост директора «Балтики».

Дзюба забил «Спартаку».

Только у одного игрока Лиги 1 больше результативных действий в сезоне, чем у Головина.

РПЛ. «Спартак» удержал ничью против «Локомотива» (1:1), играя в меньшинстве больше тайма.

Стало известно, планирует ли «Спартак» увольнять Абаскаля.