Только у одного игрока Лиги 1 больше результативных действий в сезоне, чем у Головина

Полузащитник «Монако» Александр Головин поучаствовал в двух голах команды в матче 11-го тура Лиги 1 против «Бреста» (2:0).

Теперь у россиянина семь очков по системе «гол+пас» в сезоне Лиги 1. Больше только у Килиана Мбаппе (11).

«Монако» на одно очко отстает от лидирующего «ПСЖ».

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