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    • Только у одного игрока Лиги 1 больше результативных действий в сезоне, чем у Головина

    Только у одного игрока Лиги 1 больше результативных действий в сезоне, чем у Головина

    Полузащитник «Монако» Александр Головин поучаствовал в двух голах команды в матче 11-го тура Лиги 1 против «Бреста» (2:0).

    Теперь у россиянина семь очков по системе «гол+пас» в сезоне Лиги 1. Больше только у Килиана Мбаппе (11).

    • «Монако» на одно очко отстает от лидирующего «ПСЖ».

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    Источник: «Бомбардир»

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    05.11.2023 21:17
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +13

      Aндрей-кадулин-google 6 ноября, 17:40

      А следующая статья как мбаппе стоит в очереди за автографом головина.все фигня Головин средний игрок неинтересный никому,это бонусы за отказ играть за сборную

      0
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      Рейтинг: +31

      Dusheguboff 6 ноября, 11:52

      Наш, русский бразилец. ГОЛОВИНЬО

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2470

      Fialet 5 ноября, 21:46

      И что, надо радоваться успехам пиедераса, продавшего сборную своей страны?

      1
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      ...
      Рейтинг: +9435

      vladik12 > Fialet 5 ноября, 22:02

      Опять бухой там?

      1
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      Рейтинг: +17

      _lubitel_ > Fialet 6 ноября, 12:56

      Поехать в сборную в таких условиях в мире на матч против олимпийской сборной Египта — идиотизм

      0
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      Рейтинг: +10

      Oleg-Mims-google > Fialet 6 ноября, 13:21

      А что лучше сыграть товарняк который нафиг никому не нужен , или выдать самый сильный сезон в карьере ? Тем более тренерский штаб явно был в курсе позиции клуба , что он не играл или мало играл.

      0
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      Рейтинг: +1814

      Alex Y 5 ноября, 21:23

      Разыгрался молодец))

      2
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