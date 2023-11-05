Месси назвал футболиста, способного ежегодно выигрывать «Золотой мяч»

Нападающий «Интера Майами» Лионель Месси высказался о коллегах, которые должны выигрывать «Золотой мяч» в будущем.

«Эрлинг Холанд в ближайшие годы будет регулярно претендовать на «Золотой мяч». Не удивлюсь, если он его выиграет.

Есть Килиан Мбаппе, который чуть не испортил Аргентине финал ЧМ-2022. Он способен выигрывать «Золотой мяч» каждый год», – сказал Лео.

У Месси 8 «Золотых мячей».

Холанд и Мбаппе – самые дорогие игроки в мире (180 миллионов евро).

В голосовании на «Золотой мяч» этого года они стали 2-м и 3-м.

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