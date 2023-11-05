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    • Месси назвал футболиста, способного ежегодно выигрывать «Золотой мяч»

    Месси назвал футболиста, способного ежегодно выигрывать «Золотой мяч»

    Нападающий «Интера Майами» Лионель Месси высказался о коллегах, которые должны выигрывать «Золотой мяч» в будущем.

    «Эрлинг Холанд в ближайшие годы будет регулярно претендовать на «Золотой мяч». Не удивлюсь, если он его выиграет.

    Есть Килиан Мбаппе, который чуть не испортил Аргентине финал ЧМ-2022. Он способен выигрывать «Золотой мяч» каждый год», – сказал Лео.

    • У Месси 8 «Золотых мячей».
    • Холанд и Мбаппе – самые дорогие игроки в мире (180 миллионов евро).
    • В голосовании на «Золотой мяч» этого года они стали 2-м и 3-м.

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    Источник: L’Equipe

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    05.11.2023 11:33
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +24

      ZeBolotny 7 ноября, 07:56

      Есть Эмилиано Мартинес, который потащил сумасшедший удар Мбаппе и испортил Франции финал чемпионата мира! А Месси - это величайший мошенник от футбола!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      shelx.. 6 ноября, 16:07

      Конечно..Украл у Холланда мяч,как не назвать его?

      0
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      Рейтинг: +39

      ololoshaOLOLOEV 5 ноября, 12:51

      Величайший, ты сделал всё...

      0
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      Рейтинг: +11786

      "supermax" 5 ноября, 12:19

      а я думал месси назвал месси....можно каждый год ему просто отдавать и не париться

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