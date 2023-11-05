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  • Месси назвал футболиста, способного ежегодно выигрывать «Золотой мяч»

Месси назвал футболиста, способного ежегодно выигрывать «Золотой мяч»

5 ноября 2023, 11:33
4

Нападающий «Интера Майами» Лионель Месси высказался о коллегах, которые должны выигрывать «Золотой мяч» в будущем.

«Эрлинг Холанд в ближайшие годы будет регулярно претендовать на «Золотой мяч». Не удивлюсь, если он его выиграет.

Есть Килиан Мбаппе, который чуть не испортил Аргентине финал ЧМ-2022. Он способен выигрывать «Золотой мяч» каждый год», – сказал Лео.

  • У Месси 8 «Золотых мячей».
  • Холанд и Мбаппе – самые дорогие игроки в мире (180 миллионов евро).
  • В голосовании на «Золотой мяч» этого года они стали 2-м и 3-м.

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Источник: L’Equipe
Франция. Лига 1 США. МЛС Интер Майами ПСЖ Месси Лионель Мбаппе Килиан
Комментарии (4)
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"supermax"
1699175955
а я думал месси назвал месси....можно каждый год ему просто отдавать и не париться
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ololoshaOLOLOEV
1699177919
Величайший, ты сделал всё...
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shelx..
1699276058
Конечно..Украл у Холланда мяч,как не назвать его?
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ZeBolotny
1699332989
Есть Эмилиано Мартинес, который потащил сумасшедший удар Мбаппе и испортил Франции финал чемпионата мира! А Месси - это величайший мошенник от футбола!
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