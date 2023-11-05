Глушаков выступил в защиту Абаскаля

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков поддержал главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

«Сейчас в «Спартаке» шаткая обстановка? Это всегда нагнетается болельщиками и СМИ. Я не считаю, что Абаскаль в чeм‑то виноват. Он выигрывал, тренировал, всe было нормально. Сейчас всe плохо – все шишки на Абаскаля. Как‑то нечестно получается. Надо и футболистам «поковыряться» в себе, посмотреть, что в клубе творится. Только так.

Придeт другой тренер, и дела пойдут в гору? Нет, не думаю, что Абаскаль всему виной», – сказал Глушаков.