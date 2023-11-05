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    Глушаков выступил в защиту Абаскаля

    Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков поддержал главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

    «Сейчас в «Спартаке» шаткая обстановка? Это всегда нагнетается болельщиками и СМИ. Я не считаю, что Абаскаль в чeм‑то виноват. Он выигрывал, тренировал, всe было нормально. Сейчас всe плохо – все шишки на Абаскаля. Как‑то нечестно получается. Надо и футболистам «поковыряться» в себе, посмотреть, что в клубе творится. Только так.

    Придeт другой тренер, и дела пойдут в гору? Нет, не думаю, что Абаскаль всему виной», – сказал Глушаков.

    • Абаскаль в команде 2-й сезон.
    • Контракт до 2025 года.
    • «Спартак» идет в РПЛ на 6-м месте.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    05.11.2023 19:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1941

      GermanVo 6 ноября, 02:16

      Полностью согласен. Соболь старается прогнуть тренера, чтоб играл Джикия. Но с учётом последних игр, Джикия сдал на столько, что просто писец. Я очень уважаю Гошу, и благодарен за всё, что он сделал для команды, но время идёт и надо двигаться дальше. И неужели тренер должен прогибаться под футболиста с его обидками и ультиматумами.

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