Глушаков выступил в защиту Абаскаля

Полностью согласен. Соболь старается прогнуть тренера, чтоб играл Джикия. Но с учётом последних игр, Джикия сдал на столько, что просто писец. Я очень уважаю Гошу, и благодарен за всё, что он сделал для команды, но время идёт и надо двигаться дальше. И неужели тренер должен прогибаться под футболиста с его обидками и ультиматумами.
Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков поддержал главного тренера команды Гильермо Абаскаля.
«Сейчас в «Спартаке» шаткая обстановка? Это всегда нагнетается болельщиками и СМИ. Я не считаю, что Абаскаль в чeм‑то виноват. Он выигрывал, тренировал, всe было нормально. Сейчас всe плохо – все шишки на Абаскаля. Как‑то нечестно получается. Надо и футболистам «поковыряться» в себе, посмотреть, что в клубе творится. Только так.
Придeт другой тренер, и дела пойдут в гору? Нет, не думаю, что Абаскаль всему виной», – сказал Глушаков.
- Абаскаль в команде 2-й сезон.
- Контракт до 2025 года.
- «Спартак» идет в РПЛ на 6-м месте.