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Глушаков выступил в защиту Абаскаля

5 ноября 2023, 19:20
1

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков поддержал главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

«Сейчас в «Спартаке» шаткая обстановка? Это всегда нагнетается болельщиками и СМИ. Я не считаю, что Абаскаль в чeм‑то виноват. Он выигрывал, тренировал, всe было нормально. Сейчас всe плохо – все шишки на Абаскаля. Как‑то нечестно получается. Надо и футболистам «поковыряться» в себе, посмотреть, что в клубе творится. Только так.

Придeт другой тренер, и дела пойдут в гору? Нет, не думаю, что Абаскаль всему виной», – сказал Глушаков.

  • Абаскаль в команде 2-й сезон.
  • Контракт до 2025 года.
  • «Спартак» идет в РПЛ на 6-м месте.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Глушаков Денис Абаскаль Гильермо
Комментарии (1)
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GermanVo
1699226217
Полностью согласен. Соболь старается прогнуть тренера, чтоб играл Джикия. Но с учётом последних игр, Джикия сдал на столько, что просто писец. Я очень уважаю Гошу, и благодарен за всё, что он сделал для команды, но время идёт и надо двигаться дальше. И неужели тренер должен прогибаться под футболиста с его обидками и ультиматумами.
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