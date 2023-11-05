Реакция Юрана на упущенную победу над ЦСКА

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран высказался после матча 14-го тура РПЛ против ЦСКА (2:3).

Нижегородцы вели в счете.

Команда осталась на 8-м месте.

Впереди у «Пари НН» встреча с «Балтикой».

«Всe получилось. Три нелепых мяча пропустили зеркальных. Не может мяч пролетать вдоль вратарской. В целом работало то, что мы планировали. Забили мячи, могли ещe. Довольны игроками, играли с самоотдачей. У ЦСКА были панические моменты, где переходили на простой футбол. Хочется большего, но проиграли. Думаю, на ничью наиграли.

Изначально обращали внимание, что нельзя давать разбегаться игрокам ЦСКА и затаскивать мяч. Что и получилось индивидуально. Не хватило плотности. Второй и третий голы однотипные с одного фланга, будем разбирать», – сказал Юран.

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