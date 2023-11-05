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    Реакция Юрана на упущенную победу над ЦСКА

    Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран высказался после матча 14-го тура РПЛ против ЦСКА (2:3).

    • Нижегородцы вели в счете.
    • Команда осталась на 8-м месте.
    • Впереди у «Пари НН» встреча с «Балтикой».

    «Всe получилось. Три нелепых мяча пропустили зеркальных. Не может мяч пролетать вдоль вратарской. В целом работало то, что мы планировали. Забили мячи, могли ещe. Довольны игроками, играли с самоотдачей. У ЦСКА были панические моменты, где переходили на простой футбол. Хочется большего, но проиграли. Думаю, на ничью наиграли.

    Изначально обращали внимание, что нельзя давать разбегаться игрокам ЦСКА и затаскивать мяч. Что и получилось индивидуально. Не хватило плотности. Второй и третий голы однотипные с одного фланга, будем разбирать», – сказал Юран.

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    Источник: «Чемпионат»

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    05.11.2023 19:01
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +15

      Сергей-Куприянов-vkontakt 6 ноября, 11:40

      Еврокубков нет, чего бегают, чего пыжатся?Так, ради собственной пайки сытной если только 22 миллионера катают мяч... Уже давно ничего не привлекает в чемпионате РФ,интересный спорт закончился уже давно.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25

      Сергей-Садковский-google 6 ноября, 08:48

      А почему в этот раз про судейство промолчал! Или это другое?)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +349

      TIMOTHY 5 ноября, 20:45

      Юран молодец в этот раз,не стал ныть по спартаковски

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +120

      [email protected] 5 ноября, 20:06

      да достали уже судьи, все видели что мяч ушёл в аут, но кроме судейки

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +6275

      Эном айс 5 ноября, 19:25

      Беги , Серёжа , на РЖД арену...(
      А то Саламыч там уже хлебалом банчит.

      6
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      Рейтинг: +22429

      Cleaner 5 ноября, 19:06

      Юран, какая ничья??? Если бы не судьи, НН и двух бы не забил...

      5
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      Рейтинг: +1960

      Спартач80 > Cleaner 5 ноября, 21:35

      Ты мразь игру - то смотрела?....

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