Смотреть прямую трансляцию матча «Ньюкасл» против «Арсенала», 11-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 ноября 2023, в 20:30 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«Ньюкасл»: Поуп, Триппьер, Шер, Ласселс, Бюрн, Жоэлинтон, Лонгстафф, Гимарайнс, Уилсон, Гордон, Алмирон.
Главный тренер: Эдди Хау
«Арсенал»: Райя, Салиба, Уайт, Габриэл, Томиясу, Эдегор, Жоржиньо, Райс, Сака, Мартинелли, Нкетиа.
Главный тренер: Микель Артета
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Ньюкасл» – «Арсенал»
- Матч покажет Setanta Sports 1.
- Игру будет транслировать «Фонбет».
Источник: «Бомбардир»