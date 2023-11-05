Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    • Главная
    • Новости
    • Официальное заявление «Арсенала» по судейству в матче с «Ньюкаслом»

    Официальное заявление «Арсенала» по судейству в матче с «Ньюкаслом»

    «Арсенал» выпустил официальное заявление по судейству матча 11-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (0:1).

    • Лондонцы считают несправедливым гол соперника.
    • По их мнению, мяч вышел за пределы поля в ходе голевой атаки.
    • Матч в поле обслуживал Стюарт Этвелл.

    «Арсенал» искренне поддерживает послематчевые комментарии Микеля Артеты после очередного неприемлемого судейства и ошибок VAR в субботу вечером.

    Мы также хотели бы отметить огромные усилия и результативность наших игроков и приезжих болельщиков на «Сент-Джеймс Парк».

    АПЛ – лучшая лига в мире с лучшими игроками, тренерами и болельщиками, все из которых заслуживают лучшего. PGMOL (судейский комитет – прим. «Бомбардира») срочно необходимо пересмотреть стандарты судейства и сосредоточиться на действиях, которые помогут всем нам отказаться от ретроспективного анализа, попыток объяснений и извинений.

    Мы поддерживаем постоянные усилия главного судейства Ховарда Уэбба и приветствовали бы совместную работу по достижению стандартов судейства мирового класса, которых требует наша лига», – написал клуб.

    Новости по теме
    Топ-10 фаворитов Лиги чемпионов – там нет «ПСЖ», но есть «Сосьедад» Захаряна
    Названы претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов 1
    Лига чемпионов. «Арсенал» и «Интер» победили соперников
    Источник: официальный сайт «Арсенала»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.11.2023 17:11
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      ididhddn 5 ноября, 18:51

      Заработок на Спортивных Событиях!!
      Информация Не Прогнозы (Инфо 100% Инсайды)
      Поставили - Выиграли
      Высокие Кф!!
      В Интернете такой Информации не найти (100% Инсайд на проверку)


      Пишите;

      [email protected]

      (Почту Записывайте Сразу)

      1 0 0 % ;


      Футбол Франция 19:00
      Монако - Брест
      Первый Тайм Тотал Больше 1,5
      Кф 2,40

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+