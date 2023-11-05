Официальное заявление «Арсенала» по судейству в матче с «Ньюкаслом»

«Арсенал» выпустил официальное заявление по судейству матча 11-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (0:1).

Лондонцы считают несправедливым гол соперника.

По их мнению, мяч вышел за пределы поля в ходе голевой атаки.

Матч в поле обслуживал Стюарт Этвелл.

«Арсенал» искренне поддерживает послематчевые комментарии Микеля Артеты после очередного неприемлемого судейства и ошибок VAR в субботу вечером.

Мы также хотели бы отметить огромные усилия и результативность наших игроков и приезжих болельщиков на «Сент-Джеймс Парк».

АПЛ – лучшая лига в мире с лучшими игроками, тренерами и болельщиками, все из которых заслуживают лучшего. PGMOL (судейский комитет – прим. «Бомбардира») срочно необходимо пересмотреть стандарты судейства и сосредоточиться на действиях, которые помогут всем нам отказаться от ретроспективного анализа, попыток объяснений и извинений.

Мы поддерживаем постоянные усилия главного судейства Ховарда Уэбба и приветствовали бы совместную работу по достижению стандартов судейства мирового класса, которых требует наша лига», – написал клуб.