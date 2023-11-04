Тренер «Родины» Артига перечислил своих звездных воспитанников

Главный тренер «Родины» из Первой лиги Франк Артига раскрыл имена игроков, которых учил футболу.
«Кто является моими воспитанниками? Много игроков могу назвать, с которыми пересекался и которых тренировал на протяжении 11 лет в академии «Барселоны» – это очень долгий срок.
Не люблю это выставлять напоказ в соцсети и рассказывать, что это мои игроки. Но если вы спрашиваете, то это Ансу Фати, Дани Ольмо, Алекс Бальде, Адама Траоре и Хави Симонс», – сказал Артига.
- Испанец осенью сменил в «Родине» Дмитрия Парфенова.
- До этого Артига был в «Родине-2».
- Москвичи идут в таблице Первой лиги на 11-м месте.
Источник: «РБ Спорт»