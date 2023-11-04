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    • Тренер «Родины» Артига перечислил своих звездных воспитанников

    Тренер «Родины» Артига перечислил своих звездных воспитанников

    Главный тренер «Родины» из Первой лиги Франк Артига раскрыл имена игроков, которых учил футболу.

    «Кто является моими воспитанниками? Много игроков могу назвать, с которыми пересекался и которых тренировал на протяжении 11 лет в академии «Барселоны» – это очень долгий срок.

    Не люблю это выставлять напоказ в соцсети и рассказывать, что это мои игроки. Но если вы спрашиваете, то это Ансу Фати, Дани Ольмо, Алекс Бальде, Адама Траоре и Хави Симонс», – сказал Артига.

    • Испанец осенью сменил в «Родине» Дмитрия Парфенова.
    • До этого Артига был в «Родине-2».
    • Москвичи идут в таблице Первой лиги на 11-м месте.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    04.11.2023 17:38
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