Тренер «Родины» Артига перечислил своих звездных воспитанников

Главный тренер «Родины» из Первой лиги Франк Артига раскрыл имена игроков, которых учил футболу.

«Кто является моими воспитанниками? Много игроков могу назвать, с которыми пересекался и которых тренировал на протяжении 11 лет в академии «Барселоны» – это очень долгий срок.

Не люблю это выставлять напоказ в соцсети и рассказывать, что это мои игроки. Но если вы спрашиваете, то это Ансу Фати, Дани Ольмо, Алекс Бальде, Адама Траоре и Хави Симонс», – сказал Артига.