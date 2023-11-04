Файзуллаев назвал кумира детства

Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев рассказал, кого считает своим примером для подражания.

– Кто у тебя был кумиром в детстве?

– Лео Месси. Очень уважаю его не только как игрока, но и как человека. Со стороны он кажется скромным и очень спокойным. Стремлюсь быть как он.

Если говорить о клубе, то поддерживаю «Барселону», смотрю почти каждый матч. Стараюсь что-то подчерпнуть новое для себя от игроков, которые выступают на моей позиции.

В августе ЦСКА купил Файзуллаева у «Пахтакора» за 500 тысяч евро.

Его статистика в московской команде: 12 матчей, 1 гол, 4 ассиста.

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