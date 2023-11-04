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    Файзуллаев назвал кумира детства

    Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев рассказал, кого считает своим примером для подражания.

    – Кто у тебя был кумиром в детстве?

    – Лео Месси. Очень уважаю его не только как игрока, но и как человека. Со стороны он кажется скромным и очень спокойным. Стремлюсь быть как он.

    Если говорить о клубе, то поддерживаю «Барселону», смотрю почти каждый матч. Стараюсь что-то подчерпнуть новое для себя от игроков, которые выступают на моей позиции.

    • В августе ЦСКА купил Файзуллаева у «Пахтакора» за 500 тысяч евро.
    • Его статистика в московской команде: 12 матчей, 1 гол, 4 ассиста.

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    Источник: сайт ЦСКА

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    04.11.2023 14:00
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +25307

      DOCTOR PENALTY 4 ноября, 14:28

      Это комплекс. Чего он там нашёл скромного и спокойного?...

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