Депутат Госдумы потребовал допустить российские команды, сославшись на израильский опыт

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Амир Хамитов считает, что УЕФА и ФИФА обязаны снять бан с российских команд.

«Обращаюсь к Международной федерации футбола с призывом вернуть российские клубы и сборную России к международным турнирам, проходящим под эгидой ФИФА и УЕФА.

Иные примеры международных конфликтов не повлекли подобных решений со стороны Международной федерации футбола. Напряжeнная ситуация на Ближнем Востоке, когда под обстрелами израильской армии оказался не только Сектор Газа, но также Сирия, Египет, Ливан.

В ООН большинство стран поддержало резолюцию, которая подразумевает немедленное прекращение огня и убийств мирных жителей Газы. Против были только США и Израиль. Однако эта резолюция не повлияла на участие израильских спортсменов в международных турнирах.

Израильские клубы «Маккаби» из Хайфы и «Маккаби» из Тель-Авива продолжают выступления в еврокубках. Нужно дать такую же возможность российским спортсменам.

Призываю международную федерацию футбола во избежание очевидной политики двойных стандартов пересмотреть своe решение в отношении сборной России и российских клубов», – говорится в тексте письма Хамитова.