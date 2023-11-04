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  • Депутат Госдумы потребовал допустить российские команды, сославшись на израильский опыт

Депутат Госдумы потребовал допустить российские команды, сославшись на израильский опыт

4 ноября 2023, 12:59
1

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Амир Хамитов считает, что УЕФА и ФИФА обязаны снять бан с российских команд.

«Обращаюсь к Международной федерации футбола с призывом вернуть российские клубы и сборную России к международным турнирам, проходящим под эгидой ФИФА и УЕФА.

Иные примеры международных конфликтов не повлекли подобных решений со стороны Международной федерации футбола. Напряжeнная ситуация на Ближнем Востоке, когда под обстрелами израильской армии оказался не только Сектор Газа, но также Сирия, Египет, Ливан.

В ООН большинство стран поддержало резолюцию, которая подразумевает немедленное прекращение огня и убийств мирных жителей Газы. Против были только США и Израиль. Однако эта резолюция не повлияла на участие израильских спортсменов в международных турнирах.

Израильские клубы «Маккаби» из Хайфы и «Маккаби» из Тель-Авива продолжают выступления в еврокубках. Нужно дать такую же возможность российским спортсменам.

Призываю международную федерацию футбола во избежание очевидной политики двойных стандартов пересмотреть своe решение в отношении сборной России и российских клубов», – говорится в тексте письма Хамитова.

  • Российские команды не участвуют в международных турнирах с февраля 2022 года.
  • Их отстранили через несколько дней после начала СВО на Украине.
  • Израиль проводит военную операцию на территории сектора Газа в ответ на атаку группировки ХАМАС 7 октября.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (1)
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Snek
1699093028
Он, видимо, забыл, что футбол вне политики. Вне политики, которая не противоречит политики США. В нашем случае противоречит. Убийство мирняка в Украине и убийство мирняка в Секторе Газа, это не одно и тоже. Это другое(с).
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