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    Петржела ответил, кто сильнее – Кассьерра или Соболев

    Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался об уровне спартаковского форварда Александра Соболева.

    «Соболев не является лучшим нападающим лиги. У него есть талант, но проблемы с дисциплиной мешают ему стать топ-игроком. Он слабее Матео Кассьерры как нападающий. К тому же, Александр психологически нестабилен. Из-за этого он не может показывать высокий уровень игры на протяжении всего сезона», – сказал Петржела.

    • У Кассьерры в сезоне РПЛ 10 голов – он лучший бомбардир.
    • У Соболева 2 гола.
    • Александр объявил бойкот прессе.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    03.11.2023 19:45
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +19568

      paracetamol 4 ноября, 15:31

      У Соболева 2 гола, оба с пенальти.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1797

      Айболид 3 ноября, 23:22

      Дуэйн "Скала" Джонсон сильнее .

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +761

      Fju-2 > Айболид 4 ноября, 13:15

      У меня в школе было два сильных математика - я и физрук.

      0
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      Рейтинг: +17243

      Алексей З 3 ноября, 22:17

      Быдловатый характер и слабый тренер мешают Соболеву раскрыться.
      Возможно с новым коучем что-то изменится.

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      Рейтинг: +22429

      Cleaner 3 ноября, 20:57

      Из всего сказанного делаю вывод, что Соболев псих, а Кассьера из этих двоих - лучший нападающий.

      1
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      Рейтинг: +1184

      O-kolesov 3 ноября, 20:56

      Соболь был хорош в Крыльях. В Спартаке зазвездился. Не вижу смысла с кем то сравнивать.

      3
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      Рейтинг: +8448

      BarStep > O-kolesov 4 ноября, 15:16

      Причём силён в КС был под Зиньковским (практически все мячи с его изумительных передач)..
      Был сильно удивлён когда сектанты забрали тогда его одного..

      А сейчас это уже не играет..
      Слишком поздно Зиньковского подтянули..

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