Петржела ответил, кто сильнее – Кассьерра или Соболев

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался об уровне спартаковского форварда Александра Соболева.

«Соболев не является лучшим нападающим лиги. У него есть талант, но проблемы с дисциплиной мешают ему стать топ-игроком. Он слабее Матео Кассьерры как нападающий. К тому же, Александр психологически нестабилен. Из-за этого он не может показывать высокий уровень игры на протяжении всего сезона», – сказал Петржела.