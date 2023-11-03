Личка призвал белорусские клубы променять еврокубки на РПЛ

Кто бы сомневался, что белорусские клубы спят и видят - играть в ноябре и декабре в Екатеринбурге в мороз под минус 15-20 градусов. А ней дай Бог в РПЛ выйдет Тюмень или Красноярск...
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка хочет видеть в РПЛ белорусские клубы.
– То, что белорусские клубы играют в еврокубках, не сильно помогает росту их уровня?
– Честно скажу: а кто хорошо играет в еврокубках? Никто. Поэтому для них, если бы одна-две команды могли бы включиться в российский футбол, это было бы хорошо для понимания уровня. Это могло бы помочь, стать примером.
– Что лучше для белорусских клубов – играть в еврокубках или играть в РПЛ?
– В еврокубках играешь один, максимум два тура. Та команда, которая играла бы в РПЛ, провела бы минимум 30 туров плюс Кубок. Это значит, что команда бы провела больше качественных игр с сильными соперниками.
– Получается, ответ очевиден – белорусам лучше играть в РПЛ, чем в еврокубках.
– Да, лучше в РПЛ.
- Личка выигрывал чемпионат Белоруссии с брестским «Динамо».
- Марцел в России с 2020 года.
- Он выводил «Оренбург» в РПЛ.