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  • Личка призвал белорусские клубы променять еврокубки на РПЛ

Личка призвал белорусские клубы променять еврокубки на РПЛ

3 ноября 2023, 18:42
3

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка хочет видеть в РПЛ белорусские клубы.

– То, что белорусские клубы играют в еврокубках, не сильно помогает росту их уровня?

– Честно скажу: а кто хорошо играет в еврокубках? Никто. Поэтому для них, если бы одна-две команды могли бы включиться в российский футбол, это было бы хорошо для понимания уровня. Это могло бы помочь, стать примером.

– Что лучше для белорусских клубов – играть в еврокубках или играть в РПЛ?

– В еврокубках играешь один, максимум два тура. Та команда, которая играла бы в РПЛ, провела бы минимум 30 туров плюс Кубок. Это значит, что команда бы провела больше качественных игр с сильными соперниками.

– Получается, ответ очевиден – белорусам лучше играть в РПЛ, чем в еврокубках.

– Да, лучше в РПЛ.

  • Личка выигрывал чемпионат Белоруссии с брестским «Динамо».
  • Марцел в России с 2020 года.
  • Он выводил «Оренбург» в РПЛ.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Белоруссия. Высшая лига Динамо Личка Марцел
Комментарии (3)
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subbotaspartak
1699029032
Пишите в личку
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alex1951
1699088226
Ну .это ,,личное дело Лички,, И вообще ,он хоть посоветовался с Бацькой?)))
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aldo conte
1699092265
Кто бы сомневался, что белорусские клубы спят и видят - играть в ноябре и декабре в Екатеринбурге в мороз под минус 15-20 градусов. А ней дай Бог в РПЛ выйдет Тюмень или Красноярск...
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