Личка призвал белорусские клубы променять еврокубки на РПЛ

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка хочет видеть в РПЛ белорусские клубы.

– То, что белорусские клубы играют в еврокубках, не сильно помогает росту их уровня?

– Честно скажу: а кто хорошо играет в еврокубках? Никто. Поэтому для них, если бы одна-две команды могли бы включиться в российский футбол, это было бы хорошо для понимания уровня. Это могло бы помочь, стать примером.

– Что лучше для белорусских клубов – играть в еврокубках или играть в РПЛ?

– В еврокубках играешь один, максимум два тура. Та команда, которая играла бы в РПЛ, провела бы минимум 30 туров плюс Кубок. Это значит, что команда бы провела больше качественных игр с сильными соперниками.

– Получается, ответ очевиден – белорусам лучше играть в РПЛ, чем в еврокубках.

– Да, лучше в РПЛ.