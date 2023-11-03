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    • Личка призвал белорусские клубы променять еврокубки на РПЛ

    Личка призвал белорусские клубы променять еврокубки на РПЛ

    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка хочет видеть в РПЛ белорусские клубы.

    – То, что белорусские клубы играют в еврокубках, не сильно помогает росту их уровня?

    – Честно скажу: а кто хорошо играет в еврокубках? Никто. Поэтому для них, если бы одна-две команды могли бы включиться в российский футбол, это было бы хорошо для понимания уровня. Это могло бы помочь, стать примером.

    – Что лучше для белорусских клубов – играть в еврокубках или играть в РПЛ?

    – В еврокубках играешь один, максимум два тура. Та команда, которая играла бы в РПЛ, провела бы минимум 30 туров плюс Кубок. Это значит, что команда бы провела больше качественных игр с сильными соперниками.

    – Получается, ответ очевиден – белорусам лучше играть в РПЛ, чем в еврокубках.

    – Да, лучше в РПЛ.

    • Личка выигрывал чемпионат Белоруссии с брестским «Динамо».
    • Марцел в России с 2020 года.
    • Он выводил «Оренбург» в РПЛ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    03.11.2023 18:42
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +548

      aldo conte 4 ноября, 13:04

      Кто бы сомневался, что белорусские клубы спят и видят - играть в ноябре и декабре в Екатеринбурге в мороз под минус 15-20 градусов. А ней дай Бог в РПЛ выйдет Тюмень или Красноярск...

      1
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      Рейтинг: +11853

      alex1951 4 ноября, 11:57

      Ну .это ,,личное дело Лички,,
      И вообще ,он хоть посоветовался с Бацькой?)))

      0
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      Рейтинг: +87

      googlechromovvkontakte 3 ноября, 19:57

      Этот дятел знает что за игры в еврокубках белорусские клубы получают деньги ? Причем хорошие деньги. А что им даст РПЛ ?

      2
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      Рейтинг: +6585

      subbotaspartak 3 ноября, 19:30

      Пишите в личку

      0
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      Рейтинг: +17243

      Алексей З 3 ноября, 19:17

      А почему бы Динамо или Зениту не играть в Бундеслиге ?
      Скажите маразм.
      А почему рассуждать о клубах другой независимой страны ?
      Вы политические вопросырешите ( объединение) тогда и само всё разрешится.
      Батька на это не идёт.
      Тогда и не надо ху..нёй здесь заниматься.

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      Рейтинг: +11853

      alex1951 > Алексей З 4 ноября, 11:59

      Дармовых очков никак захотелось....)))

      0
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