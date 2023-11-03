Стало известно, какой московский клуб мог возглавить Зырянов

Московское «Торпедо» контактировало с Константином Зыряновым на предмет назначения новым главным тренером команды.

По данным Metaratings.ru, в клубе приняли решение выбрать Артема Горлова, который исполнял обязанности главного тренера. Ранее он занял место, освободившееся после ухода испанского специалиста Пепа Клотета.