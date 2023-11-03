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    • Стало известно, какой московский клуб мог возглавить Зырянов

    Стало известно, какой московский клуб мог возглавить Зырянов

    Московское «Торпедо» контактировало с Константином Зыряновым на предмет назначения новым главным тренером команды.

    По данным Metaratings.ru, в клубе приняли решение выбрать Артема Горлова, который исполнял обязанности главного тренера. Ранее он занял место, освободившееся после ухода испанского специалиста Пепа Клотета.

    • Сейчас Зырянов возглавляет другой клуб Первой лиги – новороссийский «Черноморец». Команда находится на 15-м месте с 18 очками после 16 туров.
    • С 2018 по 2022 год он руководил «Зенитом»-2 и молодежным составом петербуржцев.
    • «Торпедо» находится на седьмом месте в Первой лиге с 22 очками.

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    Источник: Metaratings.ru

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    03.11.2023 08:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1683

      SLADE2019 3 ноября, 11:32

      Можно было викторинку организовать. Правильность ответа была бы стопроцентной.

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