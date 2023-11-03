Стало известно, какой московский клуб мог возглавить Зырянов

Московское «Торпедо» контактировало с Константином Зыряновым на предмет назначения новым главным тренером команды.
По данным Metaratings.ru, в клубе приняли решение выбрать Артема Горлова, который исполнял обязанности главного тренера. Ранее он занял место, освободившееся после ухода испанского специалиста Пепа Клотета.
- Сейчас Зырянов возглавляет другой клуб Первой лиги – новороссийский «Черноморец». Команда находится на 15-м месте с 18 очками после 16 туров.
- С 2018 по 2022 год он руководил «Зенитом»-2 и молодежным составом петербуржцев.
- «Торпедо» находится на седьмом месте в Первой лиге с 22 очками.
Источник: Metaratings.ru