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  • Экс-советник Федуна назвал единственную возможность спасти сезон для «Спартака»

Экс-советник Федуна назвал единственную возможность спасти сезон для «Спартака»

3 ноября 2023, 16:11
14

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался за отставку Гильермо Абаскаля. По его словам, это может спасти сезон московскому клубу.

«Проблема заключается в том, что подписали контракт с таким тренером, как Абаскаль: без знаний и личностных качеств, необходимых для того, чтобы тренировать такую большую команду, как «Спартак». Теперь его увольнение – последняя возможность для «Спартака» спасти этот непростой сезон.

Интересно узнать, кто посоветовал его руководству клуба. Он тот человек, который должен быть виноват, а не руководство клуба», – сказал Камоцци.

  • Абаскаль возглавил «Спартак» в июне 2022 года.
  • В этом сезоне команда занимает 7-е место в РПЛ.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Абаскаль Гильермо
Комментарии (14)
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timon2401
1698984490
ещё один советчик)) видимо гложет что сам то нах не нужен стал, вот и брыжит слюной
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Strig
1698986154
танцор диско... и не более..
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JTherry
1698993540
"Интересно узнать, кто посоветовал его руководству клуба. Он тот человек, который должен быть виноват, а не руководство клуба..." ...Абаскаль был назначен на пост главного тренера, когда на посту спортдиректора клуба был Каттани, сразу после ухода из клуба Ванолли в июне 2022, но утверждали его Федун и не сомневаюсь, что и Зарема, которых пытается "отмазать" Камоцци - экс-советчик низачтонеответчик...))
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ivany4
1698997292
Это ж как надо отрабатывать денежки, что бы в 4 утра ставить новость про Спартак, которая была в ротации 2 ноября 2023, 17:05 МСК. !))) На самом деле, уже стало понятно, что жесткая позиция руководства по наведению финансового порядка в клубе многих не устраивает. И дело не в Абаскале, а в менеджерах, советниках, агентах, и некоторых игроках. Вопрос знатокам: - Когда Джикии предложили переподписать контракт на условиях снижения зарплаты? По слухам, всвязи с потерей формы и несоблюдением спортивного режима. Из того же источника - следующие Зобнин, Кейта(ушел). А теперь, сопоставьте начало спада игры в команде и разговоры о некомпетентности тренера местными знатоками и экспертами.
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zigbert
1699012758
Можно подумать что Камоцци знает личные качества Абаскаля и его профпригодность. Руководство Спартака доверило ему эту работу, оно и решит что с ним делать.
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sochi-2013
1699021936
Виноват стрелочник.
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Вомбат
1699027863
Козлина этот Камоцци, хоть и советник Федуна. В прошлом сезоне Спартак боролся за серебро и взял бронзу. И где тогда был Камоцци со своими наблюдениями? И почему это руководство клуба не виновато? С каких это пор советники несут всю ответственность за решения, которые принимает руководство? Камоции явно хочет вернуться на прежний пост, чтобы за большие деньги снова советовать руководству Рианчо, Ваноли, Виторию и так далее.
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Alex Flash
1699032877
прежде чем брать надо было навести справки почему его через погода освободили в Швейцарии.При таких деньгах люди и не затрудняются поискать
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