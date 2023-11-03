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    • Экс-советник Федуна назвал единственную возможность спасти сезон для «Спартака»

    Экс-советник Федуна назвал единственную возможность спасти сезон для «Спартака»

    Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался за отставку Гильермо Абаскаля. По его словам, это может спасти сезон московскому клубу.

    «Проблема заключается в том, что подписали контракт с таким тренером, как Абаскаль: без знаний и личностных качеств, необходимых для того, чтобы тренировать такую большую команду, как «Спартак». Теперь его увольнение – последняя возможность для «Спартака» спасти этот непростой сезон.

    Интересно узнать, кто посоветовал его руководству клуба. Он тот человек, который должен быть виноват, а не руководство клуба», – сказал Камоцци.

    • Абаскаль возглавил «Спартак» в июне 2022 года.
    • В этом сезоне команда занимает 7-е место в РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    03.11.2023 16:11
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +1210

      Alex Flash 3 ноября, 20:34

      прежде чем брать надо было навести справки почему его через погода освободили в Швейцарии.При таких деньгах люди и не затрудняются поискать

      0
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      Рейтинг: +13508

      Вомбат 3 ноября, 19:11

      Козлина этот Камоцци, хоть и советник Федуна. В прошлом сезоне Спартак боролся за серебро и взял бронзу. И где тогда был Камоцци со своими наблюдениями? И почему это руководство клуба не виновато? С каких это пор советники несут всю ответственность за решения, которые принимает руководство? Камоции явно хочет вернуться на прежний пост, чтобы за большие деньги снова советовать руководству Рианчо, Ваноли, Виторию и так далее.

      2
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      Рейтинг: +1951

      rac531 3 ноября, 18:53

      А чего этот козел смотрит так узко?
      Разве не надо увольнять Точилина, Игнашевича, Деограсию, Ромащенко?)

      0
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      Рейтинг: +7449

      sochi-2013 3 ноября, 17:32

      Виноват стрелочник.

      0
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      Рейтинг: +2684

      Suvorov71 3 ноября, 17:05

      Вот молодцы болелы( ну если их можно так назвать- а лучше помойные) питерской помойки, только о Великом клубе напишут, а они уже переживаю советы дают, вот помойные бом.....жары, уважают Спартак

      3
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      Рейтинг: +638

      Цугундeр > Suvorov71 3 ноября, 18:36

      Да выше бери. Любят. И чем крупнее счёт и ниже место ,тем больше.

      3
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      Рейтинг: +2684

      Suvorov71 > Цугундeр 3 ноября, 21:54

      УМНЯШКА

      0
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      Рейтинг: +1796

      Айболид 3 ноября, 16:32


      Что может нас спасти от ревизии? - Простите, не нас, а вас.
      От ревизии нас может спасти только кража.
      Со взломом или без? - Естественно со взломом! (с)

      3
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      Рейтинг: +6275

      Эном айс > Айболид 3 ноября, 17:00

      " А где старушка?" (с)

      4
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      Рейтинг: +1796

      Айболид > Эном айс 3 ноября, 17:18

      С Федуном )

      3
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      Рейтинг: +103008

      zigbert 3 ноября, 14:59

      Можно подумать что Камоцци знает личные качества Абаскаля и его профпригодность. Руководство Спартака доверило ему эту работу, оно и решит что с ним делать.

      5
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      Рейтинг: +12138

      ivany4 3 ноября, 10:41

      Это ж как надо отрабатывать денежки, что бы в 4 утра ставить новость про Спартак, которая была в ротации 2 ноября 2023, 17:05 МСК. !)))
      На самом деле, уже стало понятно, что жесткая позиция руководства по наведению финансового порядка в клубе многих не устраивает. И дело не в Абаскале, а в менеджерах, советниках, агентах, и некоторых игроках.
      Вопрос знатокам: - Когда Джикии предложили переподписать контракт на условиях снижения зарплаты? По слухам, всвязи с потерей формы и несоблюдением спортивного режима. Из того же источника - следующие Зобнин, Кейта(ушел).
      А теперь, сопоставьте начало спада игры в команде и разговоры о некомпетентности тренера местными знатоками и экспертами.

      4
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      ...
      Рейтинг: +31805

      JTherry > ivany4 3 ноября, 12:32

      сайтом "Чемпионата" руководят цкг-шные журнализы, а сайтом бомбы - бом.жи и лохомоты, пред матчем с ними - стандартный наезд, могут и не спать всю ночь, будут дрочить на Спартак...) зато про лохо - "пышногрудая коза со срач-тв стала женой Тикнизяна", хорошая новость, не добежит, не точно ударит после медового месяца...))

      4
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      Рейтинг: +12138

      ivany4 > JTherry 3 ноября, 13:05

      Рынок все рассудит!! Только не в России!!)))
      Жаль, что сейчас рассуждают не о действительной ситуации, а о сиюминутном выполнении желаний. Причем рассуждают с такой уверенностью, что будто владелец клуба.))

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      Рейтинг: +31805

      JTherry 3 ноября, 09:39

      "Интересно узнать, кто посоветовал его руководству клуба. Он тот человек, который должен быть виноват, а не руководство клуба..."
      ...Абаскаль был назначен на пост главного тренера, когда на посту спортдиректора клуба был Каттани, сразу после ухода из клуба Ванолли в июне 2022, но утверждали его Федун и не сомневаюсь, что и Зарема, которых пытается "отмазать" Камоцци - экс-советчик низачтонеответчик...))

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      Рейтинг: +20527

      NewLife > JTherry 3 ноября, 17:04

      Эпоха Федуна закончилась, но что-то продолжает булькать в этом болоте.

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      Рейтинг: +366

      Strig 3 ноября, 07:35

      танцор диско... и не более..

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