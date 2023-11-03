Экс-советник Федуна назвал единственную возможность спасти сезон для «Спартака»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался за отставку Гильермо Абаскаля. По его словам, это может спасти сезон московскому клубу.

«Проблема заключается в том, что подписали контракт с таким тренером, как Абаскаль: без знаний и личностных качеств, необходимых для того, чтобы тренировать такую большую команду, как «Спартак». Теперь его увольнение – последняя возможность для «Спартака» спасти этот непростой сезон.

Интересно узнать, кто посоветовал его руководству клуба. Он тот человек, который должен быть виноват, а не руководство клуба», – сказал Камоцци.