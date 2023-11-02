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Обзор матча «Ростов» – «Урал» голы и лучшие моменты (Видео)
Обзор матча «Ростов» – «Урал» голы и лучшие моменты (Видео)
2 ноября 2023, 22:41
«Ростов»
в домашнем матче обыграл
«Урал»
в рамках 6 тура Кубка России, итоговый счет 2:1.
Источник:
«Бомбардир»
Урал
Ростов
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