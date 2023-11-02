Смотреть прямую трансляцию матча «Ростов» и «Урал», групповой этап Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 ноября 2023, в 20:45 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Ростов»: Медведев, Мелехин, Терентьев, Лангович, Чернов, Комаров, Тугарев, Уткин, Акбашев, Байрамян, Комличенко.

Главный тренер: Валерий Карпин

«Урал»: Мамин, Афонсу, Эмерсон, Филипенко, Ар. Мамин, Сунгатулин, Ишков, Аюпов, Юшин, Егорычев, Шеттине.

Главный тренер: Виктор Гончаренко

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Ростов» – «Урал»