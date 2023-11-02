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    • «Ростов» – «Урал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2023

    «Ростов» – «Урал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Ростов» и «Урал», групповой этап Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 ноября 2023, в 20:45 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Ростов»: Медведев, Мелехин, Терентьев, Лангович, Чернов, Комаров, Тугарев, Уткин, Акбашев, Байрамян, Комличенко.

    Главный тренер: Валерий Карпин

    «Урал»: Мамин, Афонсу, Эмерсон, Филипенко, Ар. Мамин, Сунгатулин, Ишков, Аюпов, Юшин, Егорычев, Шеттине.

    Главный тренер: Виктор Гончаренко

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Ростов» – «Урал»

    Источник: Спортбокс

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    02.11.2023 18:49
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