Аршавин рассказал о своем отношении к медийному футболу

Бывший футболист сборной России, «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин заявил, что не хочет иметь никакого отношения к Медиалиге.

«Что касается тренерской карьеры, то посмотрим. Дайте сначала доучиться. Будем смотреть по ситуации. «Чисто Питер» не рассматриваю, там Владислав Николаевич [Радимов] вцепился в это место [смеется]. Я к Медиалиге вообще не хочу иметь никакого отношения», – сказал Аршавин.