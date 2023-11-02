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    Аршавин рассказал о своем отношении к медийному футболу

    Бывший футболист сборной России, «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин заявил, что не хочет иметь никакого отношения к Медиалиге.

    «Что касается тренерской карьеры, то посмотрим. Дайте сначала доучиться. Будем смотреть по ситуации. «Чисто Питер» не рассматриваю, там Владислав Николаевич [Радимов] вцепился в это место [смеется]. Я к Медиалиге вообще не хочу иметь никакого отношения», – сказал Аршавин.

    • С 2022 года Аршавин является заместителем генерального директора «Зенита» по спортивному развитию.
    • Он завершил игровую карьеру в 2018 году.

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    Источник: «РИА Новости»

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    02.11.2023 16:51
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