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    • Месси отказался делать фото с президентом «Барселоны» после вручения «Золотого мяча»

    Месси отказался делать фото с президентом «Барселоны» после вручения «Золотого мяча»

    Нападающий «Интера Майами» Лионель Месси отказался делать общий кадр с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой. Это произошло на церемонии вручения «Золотого мяча».

    Лапорта хотел сделать общий кадр с Месси и обладательницей «Золотого мяча» среди женщин Айтаной Бонмати, выступающей за «Барсу».

    По информации журналистов, Лео «категорически отказался» делать фото с Лапортой.

    • Отношения между Месси и функционером испортились в 2021 году, когда «Барса» не стала продлевать игрока.
    • Он ушел в «ПСЖ», где провел 2 года.
    • Теперь у Месси 8 «Золотых мячей».

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    Источник: COPE

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    02.11.2023 01:27
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +13

      Expert2828 2 ноября, 12:04

      А вот и сразу неадекватная часть фанов подъехала , которая делает настроение, спасибо ребят

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      Исмо 2 ноября, 10:07

      Гном, говнюк ещё тот((((его отец и агент всех и вся купили, поэтому его везде тащат)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25307

      DOCTOR PENALTY 2 ноября, 08:58

      Говнюк!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +607

      Romeo 123 2 ноября, 03:38

      Вот она суть злого гнома

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +951

      АКС-74У > Romeo 123 2 ноября, 15:16

      А Лапорта добрый?

      0
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