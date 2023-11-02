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  • Месси отказался делать фото с президентом «Барселоны» после вручения «Золотого мяча»

Месси отказался делать фото с президентом «Барселоны» после вручения «Золотого мяча»

2 ноября 2023, 01:27
5

Нападающий «Интера Майами» Лионель Месси отказался делать общий кадр с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой. Это произошло на церемонии вручения «Золотого мяча».

Лапорта хотел сделать общий кадр с Месси и обладательницей «Золотого мяча» среди женщин Айтаной Бонмати, выступающей за «Барсу».

По информации журналистов, Лео «категорически отказался» делать фото с Лапортой.

  • Отношения между Месси и функционером испортились в 2021 году, когда «Барса» не стала продлевать игрока.
  • Он ушел в «ПСЖ», где провел 2 года.
  • Теперь у Месси 8 «Золотых мячей».

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Источник: COPE
Испания. Примера США. МЛС Интер Майами Барселона Месси Лионель Лапорта Жоан
Комментарии (5)
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Romeo 123
1698885509
Вот она суть злого гнома
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DOCTOR PENALTY
1698904695
Говнюк!
Ответить
Исмо
1698908875
Гном, говнюк ещё тот((((его отец и агент всех и вся купили, поэтому его везде тащат)
Ответить
Expert2828
1698915882
А вот и сразу неадекватная часть фанов подъехала , которая делает настроение, спасибо ребят
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