Месси отказался делать фото с президентом «Барселоны» после вручения «Золотого мяча»

Нападающий «Интера Майами» Лионель Месси отказался делать общий кадр с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой. Это произошло на церемонии вручения «Золотого мяча».
Лапорта хотел сделать общий кадр с Месси и обладательницей «Золотого мяча» среди женщин Айтаной Бонмати, выступающей за «Барсу».
По информации журналистов, Лео «категорически отказался» делать фото с Лапортой.
- Отношения между Месси и функционером испортились в 2021 году, когда «Барса» не стала продлевать игрока.
- Он ушел в «ПСЖ», где провел 2 года.
- Теперь у Месси 8 «Золотых мячей».
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Источник: COPE