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    • «Манчестер Юнайтед» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2023

    «Манчестер Юнайтед» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» против «Ньюкасла», 1/8 Кубка Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 ноября 2023, в 23:15 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Манчестер Юнайтед»: Онана, Регилон, Линделеф, Далот, Каземиро, Маунт, Гарначо, Межбри, Магуайр, Анатони, Марсьяль.

    Главный тренер: Эрик тен Хаг

    «Ньюкасл»: Поул, Ливраменто, Ласселс, Дамметт, Таргетт, Уиллок, Лонгстафф, Жоэлинтон, Ритчи, Гордон, Холл.

    Главный тренер: Эдди Хау

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Ньюкасл»

    Манчестер Юнайтед-Ньюкасл смотреть онлайн 1 ноября

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.11.2023 19:35
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