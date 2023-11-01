Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» против «Ньюкасла», 1/8 Кубка Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 ноября 2023, в 23:15 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Регилон, Линделеф, Далот, Каземиро, Маунт, Гарначо, Межбри, Магуайр, Анатони, Марсьяль.

Главный тренер: Эрик тен Хаг

«Ньюкасл»: Поул, Ливраменто, Ласселс, Дамметт, Таргетт, Уиллок, Лонгстафф, Жоэлинтон, Ритчи, Гордон, Холл.

Главный тренер: Эдди Хау

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Ньюкасл»