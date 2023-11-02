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    • Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» крупно проиграл «Ньюкаслу» на «Олд Траффорд» (0:3)

    Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» крупно проиграл «Ньюкаслу» на «Олд Траффорд» (0:3)

    «Манчестер Юнайтед» вылетел из Кубка английской лиги. «Ньюкасл» оказался сильнее в матче 1/8 финала на «Олд Траффорд».

    Команда Эдди Хау на второй стадии турнира подряд прошла манчестерский клуб – в 1/16 это был «Манчестер Сити».

    «МЮ» потерпел второе подряд крупное поражение дома. Предыдущее было на выходных от «Манчестер Сити» (0:3).

    Англия. Кубок лиги. 1/8 финала

    Манчестер Юнайтед – Ньюкасл – 0:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Альмирон, 28; 0:2 – Холл, 36; 0:3 – Уиллок, 60.

    Календарь Кубка лиги

    Результаты Кубка лиги

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    Источник: «Бомбардир»

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    02.11.2023 01:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +103008

      zigbert 2 ноября, 16:20

      Болезненное поражение МЮ. Правда Кубок английской лиги сильно не котируется.

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      Рейтинг: +87

      googlechromovvkontakte 2 ноября, 06:58

      Тен Хага на выброс.

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      Рейтинг: +585

      Damir07 2 ноября, 06:24

      Пожалуйста не старте этого наркомана в ворота блин все что в ворота летит все у него залезает и от своих и от чужих поставьте второго вратаря турка он как человек паук все будет тащить

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