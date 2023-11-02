Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» крупно проиграл «Ньюкаслу» на «Олд Траффорд» (0:3)

«Манчестер Юнайтед» вылетел из Кубка английской лиги. «Ньюкасл» оказался сильнее в матче 1/8 финала на «Олд Траффорд».

Команда Эдди Хау на второй стадии турнира подряд прошла манчестерский клуб – в 1/16 это был «Манчестер Сити».

«МЮ» потерпел второе подряд крупное поражение дома. Предыдущее было на выходных от «Манчестер Сити» (0:3).

Англия. Кубок лиги. 1/8 финала

Манчестер Юнайтед – Ньюкасл – 0:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Альмирон, 28; 0:2 – Холл, 36; 0:3 – Уиллок, 60.

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