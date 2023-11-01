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    • «Спартак» – «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2023

    «Спартак» – «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» против «Краснодар», 6-й тур Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 ноября в 20:45 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Спартак»: Селихов, Бабич, Маслов, Денисов, Рябчук, Классен, Умяров, Мартинс, Мозес, Соболев, Мелешин.

    Главный тренер: Гильермо Абаскаль

    «Краснодар»: Агкацев, Петров, Тормена, Арутюнян, Эктов, Ленини, Кривцов, Баньяц, Ахметов, Мозес, Кокшаров.

    Главный тренер: Владимир Ивич

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Спартак»«Краснодар»

    Краснодар-спартак сомтреть онлайн 1 ноября

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    Источник: Бомбардир

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    01.11.2023 18:52
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    Комментарии1
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    • ...
      Рейтинг: +74

      sorus 1 ноября, 19:42

      А ЧТО С ГЛАВНЫМИ ТРЕНЕРАМИ?

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