Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» против «Краснодар», 6-й тур Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 ноября в 20:45 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Спартак»: Селихов, Бабич, Маслов, Денисов, Рябчук, Классен, Умяров, Мартинс, Мозес, Соболев, Мелешин.

Главный тренер: Гильермо Абаскаль

«Краснодар»: Агкацев, Петров, Тормена, Арутюнян, Эктов, Ленини, Кривцов, Баньяц, Ахметов, Мозес, Кокшаров.

Главный тренер: Владимир Ивич

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Спартак» – «Краснодар»