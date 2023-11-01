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    Дюков отреагировал на проведение ЧМ-2034 в Саудовской Аравии

    РФС поддержал решение провести ЧМ-2034 в Саудовской Аравии.

    «[Президент РФС] Александр Дюков в письме главе футбольной федерации Саудовской Аравии Ясеру Аль Мишаалю поприветствовал заявку на проведение чемпионата мира от Королевства. По словам президента РФС, проведение чемпионата мира в Саудовской Аравии будет способствовать развитию мирового футбола.

    Учитывая успешный опыт проведения ЧМ-2018 РФС выражает готовность к сотрудничеству и поддержке федерации футбола Саудовской Аравии в подготовке и проведении турнира в 2034 году», – сообщил РФС.

    • ЧМ-2026 примут США, Мексика, Канада.
    • ЧМ-2030 состоится в Аргентине, Уругвае, Парагвае, Марокко, Испании, Португалии.
    • ЧМ-2022 состоялся в ноябре-декабре в Катаре.

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    Источник: РФС

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    01.11.2023 18:50
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