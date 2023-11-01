Дюков отреагировал на проведение ЧМ-2034 в Саудовской Аравии

РФС поддержал решение провести ЧМ-2034 в Саудовской Аравии.
«[Президент РФС] Александр Дюков в письме главе футбольной федерации Саудовской Аравии Ясеру Аль Мишаалю поприветствовал заявку на проведение чемпионата мира от Королевства. По словам президента РФС, проведение чемпионата мира в Саудовской Аравии будет способствовать развитию мирового футбола.
Учитывая успешный опыт проведения ЧМ-2018 РФС выражает готовность к сотрудничеству и поддержке федерации футбола Саудовской Аравии в подготовке и проведении турнира в 2034 году», – сообщил РФС.
- ЧМ-2026 примут США, Мексика, Канада.
- ЧМ-2030 состоится в Аргентине, Уругвае, Парагвае, Марокко, Испании, Португалии.
- ЧМ-2022 состоялся в ноябре-декабре в Катаре.
Источник: РФС