Дюков отреагировал на проведение ЧМ-2034 в Саудовской Аравии

РФС поддержал решение провести ЧМ-2034 в Саудовской Аравии.

«[Президент РФС] Александр Дюков в письме главе футбольной федерации Саудовской Аравии Ясеру Аль Мишаалю поприветствовал заявку на проведение чемпионата мира от Королевства. По словам президента РФС, проведение чемпионата мира в Саудовской Аравии будет способствовать развитию мирового футбола.

Учитывая успешный опыт проведения ЧМ-2018 РФС выражает готовность к сотрудничеству и поддержке федерации футбола Саудовской Аравии в подготовке и проведении турнира в 2034 году», – сообщил РФС.