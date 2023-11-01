Морган считает фальшью «Золотые мячи» Месси: «У Роналду должно быть больше»

Журналист Пирс Морган отреагировал на восьмой «Золотой мяч» Лионеля Месси.

«Лео нелепо выиграл «Золотой мяч» в этом году – это еще один признак того, что система трофея сфальсифицирована. Месси должен был выиграть на два «Мяча» меньше, Криштиану Роналду – на два больше.

В этом году награду должен был получить Эрлинг Холанд. Конец», – написал Морган в твиттере.