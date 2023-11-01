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  • Морган считает фальшью «Золотые мячи» Месси: «У Роналду должно быть больше»

Морган считает фальшью «Золотые мячи» Месси: «У Роналду должно быть больше»

1 ноября 2023, 14:34
6

Журналист Пирс Морган отреагировал на восьмой «Золотой мяч» Лионеля Месси.

«Лео нелепо выиграл «Золотой мяч» в этом году – это еще один признак того, что система трофея сфальсифицирована. Месси должен был выиграть на два «Мяча» меньше, Криштиану Роналду – на два больше.

В этом году награду должен был получить Эрлинг Холанд. Конец», – написал Морган в твиттере.

  • Морган приобрел широкую известность год назад после интервью с Роналду.
  • У Криштиану 5 «Золотых мячей».
  • В отличие от Месси, португалец не выигрывал ЧМ.

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Источник: «Бомбардир»
США. МЛС Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Наср Интер Майами Месси Лионель Роналду Криштиану
Комментарии (6)
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Romeo 123
1698840840
Так то он прав, а может всем давать зм если ты выиграл чемпионат мира ,бывший игрок Барселоны и псж и к тому же гном????
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Александр52
1698841398
Кто такой Морган ? Он что, по полю бегает, забивает красивые мячи, приводит свою команду к чемпионству. Почему, бомбардир публикует всякую чушь. Доколе?
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DeStar
1698845682
ну насчет роналду точно нет, у того тоже есть какой мяч отобрать, минимум один и отдать рибери, а может и еще один. А у месси из 8, имхо чисто, 3 не совсем достойных. Иньеста, Холанд. их мячи.
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mihail200606
1698852883
Ну куда без моргана..дрочит на Кристину без остановки наверное..месси то конечно лучший, чемпион мира и тд.. пусть даже бы у Кристины и было бы больше мячей.. но также думаю,что как минимум за 10й год мяч должен быть у Иньесты.. на 8 мячиков Месси не наиграл,хоть он и лучший действительно..ЗМ вообще пора бы отменить, больше нареканий вызывает. Давать их отдельно по каждому амплуа надо
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АлексOZ
1698906010
с каких пор ведущий детских передач стал экспертом в футболе??!!! или патамушта, что у него есть фото с Кришем? )))))))))
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Алексей-К-google
1699008967
Голосование показало, что Месси лучший в глазах большинства футбольных экспертов... Зачем озвучивать мнение отдельных недовольных этим решением завистников
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