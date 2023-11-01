Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    • Главная
    • Новости
    • Морган считает фальшью «Золотые мячи» Месси: «У Роналду должно быть больше»

    Морган считает фальшью «Золотые мячи» Месси: «У Роналду должно быть больше»

    Журналист Пирс Морган отреагировал на восьмой «Золотой мяч» Лионеля Месси.

    «Лео нелепо выиграл «Золотой мяч» в этом году – это еще один признак того, что система трофея сфальсифицирована. Месси должен был выиграть на два «Мяча» меньше, Криштиану Роналду – на два больше.

    В этом году награду должен был получить Эрлинг Холанд. Конец», – написал Морган в твиттере.

    • Морган приобрел широкую известность год назад после интервью с Роналду.
    • У Криштиану 5 «Золотых мячей».
    • В отличие от Месси, португалец не выигрывал ЧМ.

    Новости по теме
    Зидан назвал футболиста, с которым он хотел бы поиграть вместе
    Месси рассказал, кто из «десяток» вдохновлял его в детстве
    Глава преступной группировки рассказал, почему не стал грабить дом Месси 2
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.11.2023 14:34
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11

      Алексей-К-google 3 ноября, 13:56

      Голосование показало, что Месси лучший в глазах большинства футбольных экспертов... Зачем озвучивать мнение отдельных недовольных этим решением завистников

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +122

      АлексOZ 2 ноября, 09:20

      с каких пор ведущий детских передач стал экспертом в футболе??!!!
      или патамушта, что у него есть фото с Кришем? )))))))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7885

      mihail200606 1 ноября, 18:34

      Ну куда без моргана..дрочит на Кристину без остановки наверное..месси то конечно лучший, чемпион мира и тд.. пусть даже бы у Кристины и было бы больше мячей.. но также думаю,что как минимум за 10й год мяч должен быть у Иньесты.. на 8 мячиков Месси не наиграл,хоть он и лучший действительно..ЗМ вообще пора бы отменить, больше нареканий вызывает. Давать их отдельно по каждому амплуа надо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12707

      DeStar 1 ноября, 16:34

      ну насчет роналду точно нет, у того тоже есть какой мяч отобрать, минимум один и отдать рибери, а может и еще один.
      А у месси из 8, имхо чисто, 3 не совсем достойных. Иньеста, Холанд. их мячи.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1221

      Александр52 1 ноября, 15:23

      Кто такой Морган ? Он что, по полю бегает, забивает красивые мячи, приводит свою команду к чемпионству. Почему, бомбардир публикует всякую чушь. Доколе?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +607

      Romeo 123 1 ноября, 15:14

      Так то он прав, а может всем давать зм если ты выиграл чемпионат мира ,бывший игрок Барселоны и псж и к тому же гном????

      4
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+