Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    • Главная
    • Новости
    • Стало известно, когда Госдума может рассмотреть вопрос о возврате пива на стадионы

    Стало известно, когда Госдума может рассмотреть вопрос о возврате пива на стадионы

    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассчитывает, что Госдума РФ рассмотрит вопрос о возвращении продажи пива на стадионы весной 2024 года.

    «Что касается пива на стадионах, то РФС провел работу, по результатам которой все субъекты принятия решений, кроме одного, поддержали эту идею. Была позиция МВД России, что они готовы рассматривать возможность использования слабоалкогольных напитков только на тех спортивных мероприятиях, где действует карта болельщика, – сказал Митрофанов. – На круглом столе в Госдуме МВД подтвердило свою позицию, соответственно, они не возражают против того, чтобы пиво было на матчах чемпионата России и на финале Кубка России.

    Дальше вопрос принятия закона, есть позиция Минздрава, которое выступает против, хотя понятно, что алкогольные напитки употребляются не только на стадионах. Из самих отчетов Минздрава следует, что главной проблемой является не пиво, а крепкий алкоголь. Пока в расписании ближайших сессий Госдумы этого вопроса нет. Надеемся, что весной они могут вернуться к этому вопросу», – сказал Митрофанов.

    • Ранее Министр спорта Олег Матыцин заявлял, что его ведомство не будет возражать против возвращения пива на стадионы при правильном регламенте.
    • Запрет на продажу пива на спортивных аренах в России действует с 2005 года. В качестве исключения продажа напитка на стадионах была разрешена на чемпионате мира 2018 года.

    Новости по теме
    В «Зените» рассказали о серьезном штрафе для бразильского игрока
    Защитник «Спартака» надеется на возвращение клуба в еврокубки
    В «Зените» назвали позиции, которые клуб хочет усилить в трансферное окно 1
    Источник: «Спорт-экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.11.2023 12:58
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +874

      Алекс636363 6 ноября, 00:33

      идиоты, что ли? без пива футбол - не футбол? впрочем, что взять с госдуры. увы, страна гопников. и правительство такое же

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1951

      rac531 1 ноября, 17:00

      Интересно, когда Дума планирует провести пленарное заседание о снятии с должности Главного тренера "Спартака" Абаскаля, которое анонсировал ее Зампрелд ЖУКОВ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2684

      Suvorov71 1 ноября, 16:51

      А почему Г.Д. не подумать как вернуть болельщиков на стадионы, ведь сейчас стадионы пустые, ( ну исключ питер, правда там студент и пенсион бесплат.вход. плюс питание), а пиво давно пора вернуть

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1951

      rac531 > Suvorov71 1 ноября, 17:04

      Вы, наверное, в свое время насмотрелись передач "Очевидное - невероятное" и поэтому задаете подобные вопросы)
      Что депутаты и...иоты - это же очевидно!
      А их способность думать - это невероятно)
      Спуститесь на землю)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6585

      subbotaspartak 1 ноября, 15:36

      Хорошо бы перед пивом футбол вернуть на стадионы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6510

      Питерский князь 1 ноября, 13:42

      Да пофиг на пиво, даешь водку.
      А детям в мороженое. Пусть все радуются!
      :))))))
      Представляю это месиво.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10444

      САДЫЧОК 1 ноября, 13:41

      Как эти люди будут принимать то , от чего отказались назвав вредным! Это же маразм и дичь!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1951

      rac531 > САДЫЧОК 1 ноября, 17:07

      Будьте снисходительны, это же депутаты)
      Что с них взять, убогих?)

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+