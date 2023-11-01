Стало известно, когда Госдума может рассмотреть вопрос о возврате пива на стадионы

идиоты, что ли? без пива футбол - не футбол? впрочем, что взять с госдуры. увы, страна гопников. и правительство такое же
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассчитывает, что Госдума РФ рассмотрит вопрос о возвращении продажи пива на стадионы весной 2024 года.
«Что касается пива на стадионах, то РФС провел работу, по результатам которой все субъекты принятия решений, кроме одного, поддержали эту идею. Была позиция МВД России, что они готовы рассматривать возможность использования слабоалкогольных напитков только на тех спортивных мероприятиях, где действует карта болельщика, – сказал Митрофанов. – На круглом столе в Госдуме МВД подтвердило свою позицию, соответственно, они не возражают против того, чтобы пиво было на матчах чемпионата России и на финале Кубка России.
Дальше вопрос принятия закона, есть позиция Минздрава, которое выступает против, хотя понятно, что алкогольные напитки употребляются не только на стадионах. Из самих отчетов Минздрава следует, что главной проблемой является не пиво, а крепкий алкоголь. Пока в расписании ближайших сессий Госдумы этого вопроса нет. Надеемся, что весной они могут вернуться к этому вопросу», – сказал Митрофанов.
- Ранее Министр спорта Олег Матыцин заявлял, что его ведомство не будет возражать против возвращения пива на стадионы при правильном регламенте.
- Запрет на продажу пива на спортивных аренах в России действует с 2005 года. В качестве исключения продажа напитка на стадионах была разрешена на чемпионате мира 2018 года.