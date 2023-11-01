Стало известно, когда Госдума может рассмотреть вопрос о возврате пива на стадионы

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассчитывает, что Госдума РФ рассмотрит вопрос о возвращении продажи пива на стадионы весной 2024 года.

«Что касается пива на стадионах, то РФС провел работу, по результатам которой все субъекты принятия решений, кроме одного, поддержали эту идею. Была позиция МВД России, что они готовы рассматривать возможность использования слабоалкогольных напитков только на тех спортивных мероприятиях, где действует карта болельщика, – сказал Митрофанов. – На круглом столе в Госдуме МВД подтвердило свою позицию, соответственно, они не возражают против того, чтобы пиво было на матчах чемпионата России и на финале Кубка России.

Дальше вопрос принятия закона, есть позиция Минздрава, которое выступает против, хотя понятно, что алкогольные напитки употребляются не только на стадионах. Из самих отчетов Минздрава следует, что главной проблемой является не пиво, а крепкий алкоголь. Пока в расписании ближайших сессий Госдумы этого вопроса нет. Надеемся, что весной они могут вернуться к этому вопросу», – сказал Митрофанов.