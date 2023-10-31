Аршавин ответил, что ему труднее всего дается в учебе на тренера

Андрей Аршавин рассказал о процессе обучения на тренерскую лицензию.

– Сейчас вы учитесь на тренера. Что дается сложнее всего?

– Домашние задания. Надо делать презентации в PowerPoint. Но у меня нет ни одной невыполненной домашки – всегда все задания приношу вовремя.

– Учеба на тренера предполагает стажировку в клубах. В какую команду пойдете?

– Я уже прошел стажировку в «Динамо» у Марцела Лички. Все прошло нормально, но чего-то особенного для себя не увидел. Все рабочие моменты и тренировочный процесс мне были знакомы.

– С вами вместе учатся многие известные футболисты. Все хотят тренировать или кто-то просто для бумажки?

– Желание есть у многих. Понятно, что каждого в тренерскую академию привела разная мотивация, но, например, Игорь Смольников хочет тренировать.

– А Александр Мостовой?

– Сто процентов. Только для начала ему нужно найти клуб для стажировки.

– Он часто критикует обучение и говорит, что многое ему непонятно.

– Мостовой разбирается в футболе. Просто иногда на занятиях он слышит термины, которые никогда до этого не слышал. Это вызывает у него недоумение, иногда даже смех.

– Например?

– Нам рассказывали про слепую зону, а Мостовой удивился: «Я тридцать лет в футбол играл и не разу о такой зоне не слышал».