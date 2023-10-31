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  • Аршавин ответил, простят ли болельщики ЦСКА Марио Фернандеса

Аршавин ответил, простят ли болельщики ЦСКА Марио Фернандеса

31 октября 2023, 17:17
6

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин высказался об отношениях Марио Фернандеса с фанатами ЦСКА.

  • Бразилец провел в ЦСКА 10 лет (2012-2022).
  • Прошедшим летом Марио мог вернуться в московский клуб, но выбрал «Зенит».
  • 3 сентября, когда команды встречались друг с другом, Фернандес очень эмоционально отпраздновал гол в ворота бывшего клуба на 88-й минуте, устроив забег со скамейки запасных.

«Он же не обидел болельщиков ЦСКА именно этим. Просто на него оказывалось давление из-за перехода, хотя он всегда говорил, что будет играть в ЦСКА.

Поэтому он эмоционально не хотел проиграть и совершил этот забег. Нужно ли болельщикам прощать его, это их дело, может, и не простят. Просто так сложилось.

Фернандес позволил перестроить игру на пять защитников. Усилил он «Зенит» или нет, надо смотреть на большем отрезке времени, потому что он быстро травмировался», – заявил Аршавин.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Аршавин Андрей Фернандес Марио
Комментарии (6)
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k611
1698762860
Это у болельщиков надо спрашивать
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Вомбат
1698763353
"Фернандес позволил перестроить игру на пять защитников" - формулировка правильная. Но чисто формальная. А по существу, Фернандес позволил Семаку перестроить игру Зенита с атакующей на оборонительную, о чем Семак давно мечтал. Вначале Зенит быстро играет и выходит вперед, а потом в пять защитников обороняет счет 1:0, чем Семак очень доволен. Это уже привело к 1:1 с Ростовом, 1:2 с Локо, 2:3 с Динамо и 1:3 с Оренбургом. Зато исполнилась мечта тренера, ради которой собственно и брали Фернандеса. А простят их болельщики ЦСКА или не простят, какое ему дело?
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subbotaspartak
1698767427
Простите меня, я больше не буду...
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RUSARM
1698767920
Иуд не прощают!! Ни за что и ни когда!!!
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cska1948
1698815148
То, что М.Фернандес ушёл в Зенит с натяжкой, но понять можно. Человек ищет где лучше. Так было и так будет ВСЕГДА. Но лично я ему не прощу того, что он ещё не надев майку Зенита на всю Россию объявил, что будет, в игре за суперкубок, болеть за Зенит. Ну и конечно его спринтерский забег после гола Зенита в наши ворота. Культурные, воспитанные люди так себя не ведут.
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Алексей--google
1698818800
Под Семака взять бразильцев,это как алмаз азять под зубило.Уфа головного мозга не даёт клубу выстроить атакующий футбол.Да он не только 1:0 хочет оборонять,он хочет 0:0 оборонять до 92й минуты.Малком вовремя понял,что за фрукт этот гражданин и не ушёл он,а сбежал!!!Где Аздоев,(Хвича которого хотели) правильно играют в остроатакующий футбол.А Уфа головного мозга стреножит купленных ему футболистов,все еврокубковые вылозки провалены.А почему сейчас он хочет результат...Потому прирос как пиявка к ресурсам газпрома и боится увольнения.
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