Аршавин ответил, простят ли болельщики ЦСКА Марио Фернандеса

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин высказался об отношениях Марио Фернандеса с фанатами ЦСКА.

Бразилец провел в ЦСКА 10 лет (2012-2022).

Прошедшим летом Марио мог вернуться в московский клуб, но выбрал «Зенит».

3 сентября, когда команды встречались друг с другом, Фернандес очень эмоционально отпраздновал гол в ворота бывшего клуба на 88-й минуте, устроив забег со скамейки запасных.

«Он же не обидел болельщиков ЦСКА именно этим. Просто на него оказывалось давление из-за перехода, хотя он всегда говорил, что будет играть в ЦСКА.

Поэтому он эмоционально не хотел проиграть и совершил этот забег. Нужно ли болельщикам прощать его, это их дело, может, и не простят. Просто так сложилось.

Фернандес позволил перестроить игру на пять защитников. Усилил он «Зенит» или нет, надо смотреть на большем отрезке времени, потому что он быстро травмировался», – заявил Аршавин.

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