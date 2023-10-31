Переговоры судей на ВАР не будут выводить в прямой эфир

Гендиректор Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) Лукас Бруд заявил, что организация не даст разрешения на трансляцию переговоров судей на ВАР в прямом эфире. IFAB занимается регулированием правил игры в футбол.

«Я категорически говорю «нет». Мне разрешили наблюдать за общением судей матча во время просмотра эпизодов, и это довольно хаотичная ситуация. Не в негативном смысле, но много людей говорят одновременно, и я думаю, что было бы контрпродуктивно, если бы кто-то слушал все эти голоса, общение друг с другом.

Есть видеоассистент арбитра, есть его помощник, операторы повторов, главный судья и, возможно, даже помощники судьи и резервный судья, так что все это довольно хаотично.

На данный момент мы не готовы открыть это общение аудитории в прямом эфире», – сказал Бруд.