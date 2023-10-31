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Переговоры судей на ВАР не будут выводить в прямой эфир

31 октября 2023, 13:01
1

Гендиректор Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) Лукас Бруд заявил, что организация не даст разрешения на трансляцию переговоров судей на ВАР в прямом эфире. IFAB занимается регулированием правил игры в футбол.

«Я категорически говорю «нет». Мне разрешили наблюдать за общением судей матча во время просмотра эпизодов, и это довольно хаотичная ситуация. Не в негативном смысле, но много людей говорят одновременно, и я думаю, что было бы контрпродуктивно, если бы кто-то слушал все эти голоса, общение друг с другом.

Есть видеоассистент арбитра, есть его помощник, операторы повторов, главный судья и, возможно, даже помощники судьи и резервный судья, так что все это довольно хаотично.

На данный момент мы не готовы открыть это общение аудитории в прямом эфире», – сказал Бруд.

  • Тестирование ВАР было одобрено IFAB в 2016 году.
  • В 2018 году система начала использоваться на постоянной основе.

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Источник: BBC
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Комментарии (1)
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Давид59
1698750009
Согласен. Но многие вещи уже назрели. Например, грубые ошибки судей ВАР отслеживает только в штрафной. Или нарушения: почему ВАР вмешивается только при возможной красной? Их протоколы пора уже менять.
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