Кормильцев — о тренерах в РПЛ: «Эти иностранцы с желтыми штанами, бегают там что-то, смотрят в планшеты»

Бывший полузащитник московского «Торпедо» и киевского «Динамо» Сергей Кормильцев поделился впечатлениями от победы ЦСКА над «Краснодаром» (1:0) в 13-м туре РПЛ и порадовался за российскую тренерскую школу.

«Самое главное, что я хотел бы отметить по итогам этого тура, да и вообще по итогам прошедшей части чемпионата, это то, что я очень горд на нашу отечественную тренерскую школу. Карпин, Федотов, Ташуев, Юран, Осинькин… Их команды побеждают. И это еще раз доказывает, что не надо нам никого приглашать, эти иностранцы с желтыми штанами, бегают там что-то, смотрят в планшеты… А ведь еще Радимов, Зырянов – тоже наша школа!

Победа ЦСКА над «Краснодаром» – тоже тренерская? ЦСКА в этом матче сыграл очень правильно. Но и «Краснодар», если честно, был неплох. Даже переиграл в чем-то армейцев. Но они грамотно сыграли по счету. Плюс сказались моменты, когда «Краснодар» не реализовывал моменты, когда Акинфеев выручал. Я Владимира Валентиновича Федотова знаю опосредованно, но такие тренеры и должны быть у нас, воспитывать таких игроков, как тот же Обляков. И тренера должны бояться. Я вот Лобановского в киевском «Динамо» боялся. Паническая атака была, когда его видел. Тренер должен быть авторитетом.

Может ли «Краснодар» в ближайших турах может потерять лидерство? Скажу так – мне кажется, Ивич начал «умничать», схему начал переигрывать, не ставит некоторых игроков в состав. Хотя команда очень добротная, футболисты мастеровитые. И я не вижу, чтобы «Зенит» без сопротивления выиграет этот чемпионат. Сейчас все у всех могут отобрать очки», – сказал Кормильцев.