Мартинеса освистали во время вручения трофея Яшина

Вратарь «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес был освистан во время церемонии вручения наград в Париже.

Он стал обладателем трофея Льва Яшина, который достался ему как лучшему голкиперу сезона-2022/23.

Когда Мартинес отправился на сцену, чтобы получить награду, в зале раздался свист. Ведущие были вынуждены напомнить зрителям об уважении и правилах приличия.

Эмилиано помог Аргентине победить сборную Франции в декабрьском финале ЧМ-2022.

На церемонии празднования Мартинес совершал странные поступки, в том числе держал в руках куклу с лицом Килиана Мбаппе.

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