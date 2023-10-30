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    • Бышовец сказал, какой матч может стать решающим в чемпионской гонке РПЛ

    Бышовец сказал, какой матч может стать решающим в чемпионской гонке РПЛ

    Бывший главный тренер «Зенита», «Томи», «Локомотива» и сборной России Анатолий Бышовец поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ сезона-2023/2024.

    «Очная встреча [«Зенита» и «Краснодара»] будет определяющей. Думаю, у «Краснодара» есть шансы. Сыграют роль концепция развития клуба, формирование основного состава и амбиции Ивича. В целом ему удалось сбалансировать состав, совместить индивидуальные качества игроков в атаке и в средней линии. Сперцян и Кривцов – это игроки, которые дополняют и креативно влияют на атаку и на результат», – сказал Бышовец.

    • После 13 туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков.
    • Отставание петербуржцев от лидирующего «Краснодара» составляет два очка.
    • Очный матч команд состоится 11 ноября в Санкт-Петербурге.

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    Источник: Metaratings.ru

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    30.10.2023 13:07
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +102910

      zigbert 30 октября, 22:47

      Обычно чемпионом становится победитель первого круга.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6575

      subbotaspartak 30 октября, 17:12

      Игра 2-го круга Спартак-Краснодар

      0
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