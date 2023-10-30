Бышовец сказал, какой матч может стать решающим в чемпионской гонке РПЛ

Бывший главный тренер «Зенита», «Томи», «Локомотива» и сборной России Анатолий Бышовец поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ сезона-2023/2024.

«Очная встреча [«Зенита» и «Краснодара»] будет определяющей. Думаю, у «Краснодара» есть шансы. Сыграют роль концепция развития клуба, формирование основного состава и амбиции Ивича. В целом ему удалось сбалансировать состав, совместить индивидуальные качества игроков в атаке и в средней линии. Сперцян и Кривцов – это игроки, которые дополняют и креативно влияют на атаку и на результат», – сказал Бышовец.