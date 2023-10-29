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Канчельскис назвал самую смешную команду РПЛ

29 октября 2023, 19:32
9

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис раскритиковал руководство «Спартака».

Московская команда вчера проиграла «Факелу» (0:2) и на данный момент занимает пятое место в РПЛ.

«Это было великое сражение, «Спартак» проиграл. Самая смешная команда для меня – это «Спартак». Я уже сказал, что красно-белые будут четвертыми-пятыми, в каждом сезоне они будут занимать это место. Хотя они не заслуживают по всем понятиям, но у них работают дилетанты и глупые люди.

Так думаю не только я – это говорят все. Просто не могут сказать в открытую. И спартаковцам я это говорил, но они не слышат. Играйте в футбол, как хотите. Мне сейчас «Спартак» неинтересен. Жалко, что страдает такой великий клуб, с армией болельщиков. Из-за глупых дилетантов и негодяев», – сказал Канчельскис.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Канчельскис Андрей
Комментарии (9)
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Alemann
1698597459
Факел - свиноФакер. Хорошую я рифму придумал ;)
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klimovich
1698604681
Самая смешная команда чемпионата России - Аякс. Вот у них реально цирк вселенского масштаба. С ними сейчас никто не сравнится. А у Спартака сейчас так. Сложный сезон.
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timon2401
1698606216
" мне сейчас Спартак не интересен"..но дня не проходит чтобы от этого персонажа какое нибудь говнишко да всплыло..
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яцык
1698606437
Клоуны красно белые
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erybov1965
1698647906
Да,возможно здесь,только часть правды.Канчельскис не может всего знать.Но дыма, без огня не бывает.Это ответ тем,кто считает во всем виновным тренера и только.Может кому-то выгодно,чтобы всегда виноват был только тренер.
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ZeBolotny
1698663997
Канчельскис абсолютно прав! Всё дело в руководстве "Спартака"! Состав довольно сильный и интересный, в принципе должен всегда бороться за медали и даже претендовать на чемпионство.
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