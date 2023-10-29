Канчельскис назвал самую смешную команду РПЛ

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис раскритиковал руководство «Спартака».

Московская команда вчера проиграла «Факелу» (0:2) и на данный момент занимает пятое место в РПЛ.

«Это было великое сражение, «Спартак» проиграл. Самая смешная команда для меня – это «Спартак». Я уже сказал, что красно-белые будут четвертыми-пятыми, в каждом сезоне они будут занимать это место. Хотя они не заслуживают по всем понятиям, но у них работают дилетанты и глупые люди.

Так думаю не только я – это говорят все. Просто не могут сказать в открытую. И спартаковцам я это говорил, но они не слышат. Играйте в футбол, как хотите. Мне сейчас «Спартак» неинтересен. Жалко, что страдает такой великий клуб, с армией болельщиков. Из-за глупых дилетантов и негодяев», – сказал Канчельскис.

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