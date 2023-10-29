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    Канчельскис назвал самую смешную команду РПЛ

    Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис раскритиковал руководство «Спартака».

    Московская команда вчера проиграла «Факелу» (0:2) и на данный момент занимает пятое место в РПЛ.

    «Это было великое сражение, «Спартак» проиграл. Самая смешная команда для меня – это «Спартак». Я уже сказал, что красно-белые будут четвертыми-пятыми, в каждом сезоне они будут занимать это место. Хотя они не заслуживают по всем понятиям, но у них работают дилетанты и глупые люди.

    Так думаю не только я – это говорят все. Просто не могут сказать в открытую. И спартаковцам я это говорил, но они не слышат. Играйте в футбол, как хотите. Мне сейчас «Спартак» неинтересен. Жалко, что страдает такой великий клуб, с армией болельщиков. Из-за глупых дилетантов и негодяев», – сказал Канчельскис.

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6361

      Питерский князь 2 минуты назад

      Не клуб, а сбор всего отребья.

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      Рейтинг: +674

      Alemann 51 минуту назад

      Факел - свиноФакер. Хорошую я рифму придумал ;)

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      Рейтинг: +36022

      VVM1964 > Alemann 21 минуту назад

      Соответствующую твоему интеллекту !!! (((

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