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    Нигматуллин назвал проблему «Спартака»

    Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал ситуацию в «Спартаке».

    • Накануне «Спартак» проиграл «Факелу» (0:2) в 13-м туре РПЛ.
    • Команда идет в таблице 4-й.
    • Впереди матчи с «Краснодаром» и «Локомотивом».

    «Что произошло со «Спартаком»? Произошeл Гильермо Абаскаль. Утеряна связь с командой, со стороны кажется, что чересчур потерян контакт с российскими игроками. В целом, у «Спартака» в полном в порядке менеджмент. Возможно, есть над чем поработать в трансферах. Раньше я видел недочeты в менеджменте, сейчас вижу, что надо подправить чисто футбольное, а это тренерский мостик, который очень сильно шатается под Абаскалем. Если поменяют его, то зимой, чтобы новый тренер начал с предсезонной подготовки.

    После матча с ЦСКА у Абаскаля была отсрочка, но его уход рано или поздно случится. Сожалею, что это ударит по устойкам его тренерскому штабу, но решительные действия назревают», – сказал Нигматуллин.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 14:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +25281

      DOCTOR PENALTY 9 минут назад

      С совестью у Абаскаля проблемы. Давно уже пора собрать чемодан.

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