Нигматуллин назвал проблему «Спартака»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал ситуацию в «Спартаке».

Накануне «Спартак» проиграл «Факелу» (0:2) в 13-м туре РПЛ.

Команда идет в таблице 4-й.

Впереди матчи с «Краснодаром» и «Локомотивом».

«Что произошло со «Спартаком»? Произошeл Гильермо Абаскаль. Утеряна связь с командой, со стороны кажется, что чересчур потерян контакт с российскими игроками. В целом, у «Спартака» в полном в порядке менеджмент. Возможно, есть над чем поработать в трансферах. Раньше я видел недочeты в менеджменте, сейчас вижу, что надо подправить чисто футбольное, а это тренерский мостик, который очень сильно шатается под Абаскалем. Если поменяют его, то зимой, чтобы новый тренер начал с предсезонной подготовки.

После матча с ЦСКА у Абаскаля была отсрочка, но его уход рано или поздно случится. Сожалею, что это ударит по устойкам его тренерскому штабу, но решительные действия назревают», – сказал Нигматуллин.