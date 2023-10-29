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    • Директор «Факела» ответил на претензии «Спартака» к полю: «Надо поискать проблемы в себе»

    Директор «Факела» ответил на претензии «Спартака» к полю: «Надо поискать проблемы в себе»

    Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов отреагировал на критику спартаковцами воронежского поля после матча 13-го тура РПЛ (2:0).

    «Хочу напомнить, что когда мы играли против «Спартака» в марте прошлого сезона поле было не особо лучше, если кто-то там подзабыл. Если в этом проблема «Спартака», что они проиграли, то я думаю, что надо, ладно болельщикам, но самим игрокам и руководству клуба поискать проблемы в себе.

    Слова Гильермо Абаскаля, что в футбол нельзя было играть? Если честно, без разницы, что говорит Абаскаль. В принципе неинтересна его оценка, вообще безразлична», – сказал Котов.

    • У «Спартака» 4 выездных поражения в РПЛ подряд.
    • Команда занимает 4-е место.
    • «Факел» победил «Спартак» впервые с 2000 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7923

      Semenycch 14 минут назад

      Факел сначала сделал Спартак на поле, а теперь вне его.

      0
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      Рейтинг: +862

      The only one 21 минуту назад

      красавец!

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