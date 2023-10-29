Директор «Факела» ответил на претензии «Спартака» к полю: «Надо поискать проблемы в себе»

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов отреагировал на критику спартаковцами воронежского поля после матча 13-го тура РПЛ (2:0).

«Хочу напомнить, что когда мы играли против «Спартака» в марте прошлого сезона поле было не особо лучше, если кто-то там подзабыл. Если в этом проблема «Спартака», что они проиграли, то я думаю, что надо, ладно болельщикам, но самим игрокам и руководству клуба поискать проблемы в себе.

Слова Гильермо Абаскаля, что в футбол нельзя было играть? Если честно, без разницы, что говорит Абаскаль. В принципе неинтересна его оценка, вообще безразлична», – сказал Котов.