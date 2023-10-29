Канчельскис: «Я вошел в историю дерби Манчестера»

Бывший футболист обоих манчестерских клубов Андрей Канчельскис вспомнил свое участие в дерби.

«Самое памятное дерби – 5:0 на «Олд Траффорд» в ноябре 1994-го. Так сложилось, что я забивал во всех британских дерби – и против «Ливерпуля», и против «Селтика». А здесь мне удался хет-трик. Первый хет-трик в истории дерби! Все ребята и Алекс Фергюсон поздравляли, телевидение приехало. Я тогда забрал мяч, которым забил три гола. Все на нeм расписались. Было очень приятно.

Эйфория в такие моменты есть всегда и будет, но она должна продолжаться максимум до следующей тренировки, 24 часа, а потом – закончиться. Осознание, что я вошeл в историю, пришло со временем, но в моменте ничего такого не чувствовал. Сейчас осознаeм, понимаем, а тогда просто играли в футбол. Да и времени на это не было! В сезоне было по 60 игр, успевали только отдохнуть, сыграть, куда-то прилететь, опять сыграть и так далее», – сказал Канчельскис.