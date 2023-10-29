Смотреть прямую трансляцию матча «Пари НН» против «Сочи», 13-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 октября в 14:00 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«Пари НН»: Нигматуллин, Стаматов, Александров, Каккоев, Тихий, Трошечкин, Боселли, Севикян, Карапузов, Калинский, Майга.
Главный тренер: Сергей Юран
«Сочи»: Гойло, Заика, Дркушич, Юсупов, Крамарич, Кравцов, Макарчук, Бурмистров, Миладинович, Алвеш, Игнатьев.
Главный тренер: Александр Точилин
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Пари НН» – «Сочи»
- Матч можно посмотреть на телеканале «Матч! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Лига Ставок».
Источник: «Бомбардир»