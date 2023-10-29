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    • «Пари НН» – «Сочи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 октября 2023

    «Пари НН» – «Сочи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 октября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Пари НН» против «Сочи», 13-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 октября в 14:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Пари НН»: Нигматуллин, Стаматов, Александров, Каккоев, Тихий, Трошечкин, Боселли, Севикян, Карапузов, Калинский, Майга.

    Главный тренер: Сергей Юран

    «Сочи»: Гойло, Заика, Дркушич, Алвес, Миладинович, Кравцов, Макаркуч, Бурмистров, Юсупов, Крамарич, Игнатьев.

    Главный тренер: Дмитрий Хохлов

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Пари НН»«Сочи»

    Пари НН-Сочи смотреть онлайн

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    Источник: «Бомбардир»

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