Смотреть прямую трансляцию матча «Пари НН» против «Сочи», 13-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 октября в 14:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Пари НН»: Нигматуллин, Стаматов, Александров, Каккоев, Тихий, Трошечкин, Боселли, Севикян, Карапузов, Калинский, Майга.

Главный тренер: Сергей Юран

«Сочи»: Гойло, Заика, Дркушич, Юсупов, Крамарич, Кравцов, Макарчук, Бурмистров, Миладинович, Алвеш, Игнатьев.

Главный тренер: Александр Точилин