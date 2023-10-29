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    • Экс-тренер «Факела» Пятибратов заявил о беспомощности «Спартака»

    Экс-тренер «Факела» Пятибратов заявил о беспомощности «Спартака»

    Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов поделился впечатлениями от матча 13-го тура РПЛ между воронежцами и «Спартаком» (2:0).

    «Посмотрите матч, всe очевидно – «Факел» доминировал и агрессивно играл, был умнее. Прекрасный матч и достойнейший результат. Это никакая не сенсация, потому что «Факел» был силeн не фрагментарно, а ментально и физически. Он превосходил соперника.

    Конечно, поле повлияло на качество игры, но мы находимся в таких реалиях. Поле было одинаковым для всех. Но почему-то «Факел» играл на этом поле в футбол. Никто не скажет, что они просто били вперeд мяч. Вопрос в другом – почему «Спартак» не играл? Это меня удивляет. Имея такой грандиозный состав, ментально и тактически подготовка была провалена. Такой беспомощный «Спартак» мы не имеем права видеть! Это флагман российского футбола. Качество поля внесло свои коррективы, но не хотелось бы от Абаскаля и поклонников клуба услышать, что только это помешало. Надо быть честными – не поле стало определяющим фактором», – сказал Пятибратов.

    • «Спартак» пропустил дважды во 2-м тайме.
    • Спартаковцы после матча жаловались на поле.
    • У них 4 выездных поражения в РПЛ подряд.

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    Источник: «Чемпионат»

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