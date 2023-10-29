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  • Быстров назвал виновного в поражении «Спартака» от «Факела»

Быстров назвал виновного в поражении «Спартака» от «Факела»

29 октября 2023, 10:20
5

Бывший спартаковец Владимир Быстров высказался о матче 13-го тура РПЛ против «Факела» (0:2).

«Странные слова Гильермо Абаскаля, что он своей командой гордится. Мы видели в Воронеже одну команду – «Факел», который играл первым номером, на каждом кусочке поля выигрывал свои микродуэли.

Абаскаль сам слил эту игру. Двойная замена, когда он убрал Руслана Литвинова, который более или менее в центре поля закрывал позицию, и Михаила Игнатова, который единственный хотя бы бегал на максимальной скорости», – сказал Быстров.

  • «Спартак» пропустил дважды во 2-м тайме.
  • Спартаковцы после матча жаловались на поле.
  • У них 4 выездных поражения в РПЛ подряд.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Факел Быстров Владимир Абаскаль Гильермо
Комментарии (5)
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SLADE2019
1698564827
Честно сказать, Абаскаль размяк, как мармелад на солнышке. Я предполагал, что он более мужественно будет удар держать. Интервью его посмотрел вчера и совсем грустно стало. О каких моментах он там речь вел? Или и вправду переводчик не в себе был (судя по внешнему виду, явно под чем то).
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NewLife
1698566183
Абаскаль - любитель божьей расы.
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sochi-2013
1698572850
Я тут провел расследование и пришел к выводу, что виноват в поражении «Спартака» - "Факел"! Нахрена они 2 гола забили?
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RusPlan
1698612216
Игнатов запорол столько, что ппц. Куда там Быстров смотрел?
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