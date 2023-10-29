Быстров назвал виновного в поражении «Спартака» от «Факела»

Бывший спартаковец Владимир Быстров высказался о матче 13-го тура РПЛ против «Факела» (0:2).

«Странные слова Гильермо Абаскаля, что он своей командой гордится. Мы видели в Воронеже одну команду – «Факел», который играл первым номером, на каждом кусочке поля выигрывал свои микродуэли.

Абаскаль сам слил эту игру. Двойная замена, когда он убрал Руслана Литвинова, который более или менее в центре поля закрывал позицию, и Михаила Игнатова, который единственный хотя бы бегал на максимальной скорости», – сказал Быстров.