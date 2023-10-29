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    • Быстров назвал виновного в поражении «Спартака» от «Факела»

    Быстров назвал виновного в поражении «Спартака» от «Факела»

    Бывший спартаковец Владимир Быстров высказался о матче 13-го тура РПЛ против «Факела» (0:2).

    «Странные слова Гильермо Абаскаля, что он своей командой гордится. Мы видели в Воронеже одну команду – «Факел», который играл первым номером, на каждом кусочке поля выигрывал свои микродуэли.

    Абаскаль сам слил эту игру. Двойная замена, когда он убрал Руслана Литвинова, который более или менее в центре поля закрывал позицию, и Михаила Игнатова, который единственный хотя бы бегал на максимальной скорости», – сказал Быстров.

    • «Спартак» пропустил дважды во 2-м тайме.
    • Спартаковцы после матча жаловались на поле.
    • У них 4 выездных поражения в РПЛ подряд.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +20408

      NewLife 59 минут назад

      Абаскаль - любитель божьей расы.

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      Рейтинг: +1649

      SLADE2019 1 час назад

      Честно сказать, Абаскаль размяк, как мармелад на солнышке. Я предполагал, что он более мужественно будет удар держать. Интервью его посмотрел вчера и совсем грустно стало. О каких моментах он там речь вел? Или и вправду переводчик не в себе был (судя по внешнему виду, явно под чем то).

      1
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      Рейтинг: +4879

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Володька прав. Физрук любитель. Гыгыгы

      1
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