Быстров назвал виновного в поражении «Спартака» от «Факела»

Бывший спартаковец Владимир Быстров высказался о матче 13-го тура РПЛ против «Факела» (0:2).

«Странные слова Гильермо Абаскаля, что он своей командой гордится. Мы видели в Воронеже одну команду – «Факел», который играл первым номером, на каждом кусочке поля выигрывал свои микродуэли.

Абаскаль сам слил эту игру. Двойная замена, когда он убрал Руслана Литвинова, который более или менее в центре поля закрывал позицию, и Михаила Игнатова, который единственный хотя бы бегал на максимальной скорости», – сказал Быстров.

«Спартак» пропустил дважды во 2-м тайме.

Спартаковцы после матча жаловались на поле.

У них 4 выездных поражения в РПЛ подряд.

Ставьте на главные спортивные события с бонусом до 6000₽!