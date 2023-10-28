Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    • Главная
    • Новости
    • Ташуев – о победе «Факела» над «Спартаком»: «Надо было разорвать эту красную тряпку»

    Ташуев – о победе «Факела» над «Спартаком»: «Надо было разорвать эту красную тряпку»

    Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев прокомментировал победу над «Спартаком» в 13-м туре РПЛ (2:0).

    • Воронежцы дважды забили во 2-м тайме.
    • «Факел» поднялся на 11-е место.
    • Ташуев в команде с сентября.

    «Ребята рады, довольны победой. Я говорю, что надо работать, не просто бегать. Выиграли заслуженно. План на игру сработал почти полностью. Старались комбинировать только у штрафной, борьбу вели до конца.

    Руслан Магаль – лучший игрок матча, огромный объeм работы проделал. «Спартак» для всех – красная тряпка. Поэтому еe надо было разорвать. Мы атаковали, прессинговали, не боялись. Мои команды всегда успешно играли с топ‑клубами, потому что не ждали ошибок соперников.

    Мы хотели владеть инициативой, заставить соперника бегать за нами. Хотели измотать их. «Спартак» к этому не привык. Но нам тоже было сложно. Вчера даже не тренировались», – сказал Ташуев.

    Новости по теме
    «Слабый человек, не умеющий достойно проигрывать»: Асхабадзе – об Абаскале 3
    Игрок «Факела» ответил на претензии «Спартака» к полю 2
    Мостовой отреагировал на поражение «Спартака» от «Факела» 4
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:55
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4833

      ПалкоВводецъ (returned) 2 минуты назад

      у Факела получилось разорвать красную тряпку. гыгыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67

      boog_17 11 минут назад

      Зачётно сказал, прикольный мужик ))) не для всех, конечно, этот малоизвестный кфк - красная тряпка...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2377

      Fialet 21 минуту назад

      Вообще то только быдло может так говорить о сопернике.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4323

      anatolich72 50 минут назад

      Убогость провинциала. И так БУДЕТ ВСЕГДА!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8857

      nik55 1 час назад

      собрались уроды на пир

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19503

      paracetamol 1 час назад

      Тряпка в этот раз оказалась черно-полосатая, но это ей не помогло!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22172

      Cleaner 1 час назад

      И вы ее РАЗОРВАЛИ! На лоскуты! Факел, с заслуженной победой!!!...)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +267

      Amorphis 1 час назад

      Былая слава Спартака из 90х не даёт покоя 15 клубам РФПЛ, включая Зину) Комплекс провинции))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6636

      fakeid 1 час назад

      эту тряпку мечтают намотать на свои швабры все уборщицы страны! гы-гы!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22172

      Cleaner > fakeid 1 час назад

      Над этой тряпкой все болельщики уже лет ДВАДЦАТЬ ржут!!!...)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2337

      Suvorov71 > fakeid 23 минуты назад

      помойный вирус ты и здесь вирус вонючий разносишь

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2337

      Suvorov71 > Cleaner 23 минуты назад

      не ешь овес и ржать не будешь

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+