Ташуев – о победе «Факела» над «Спартаком»: «Надо было разорвать эту красную тряпку»

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев прокомментировал победу над «Спартаком» в 13-м туре РПЛ (2:0).

Воронежцы дважды забили во 2-м тайме.

«Факел» поднялся на 11-е место.

Ташуев в команде с сентября.

«Ребята рады, довольны победой. Я говорю, что надо работать, не просто бегать. Выиграли заслуженно. План на игру сработал почти полностью. Старались комбинировать только у штрафной, борьбу вели до конца.

Руслан Магаль – лучший игрок матча, огромный объeм работы проделал. «Спартак» для всех – красная тряпка. Поэтому еe надо было разорвать. Мы атаковали, прессинговали, не боялись. Мои команды всегда успешно играли с топ‑клубами, потому что не ждали ошибок соперников.

Мы хотели владеть инициативой, заставить соперника бегать за нами. Хотели измотать их. «Спартак» к этому не привык. Но нам тоже было сложно. Вчера даже не тренировались», – сказал Ташуев.