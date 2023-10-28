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  • Ташуев – о победе «Факела» над «Спартаком»: «Надо было разорвать эту красную тряпку»

Ташуев – о победе «Факела» над «Спартаком»: «Надо было разорвать эту красную тряпку»

28 октября 2023, 17:55
10

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев прокомментировал победу над «Спартаком» в 13-м туре РПЛ (2:0).

  • Воронежцы дважды забили во 2-м тайме.
  • «Факел» поднялся на 11-е место.
  • Ташуев в команде с сентября.

«Ребята рады, довольны победой. Я говорю, что надо работать, не просто бегать. Выиграли заслуженно. План на игру сработал почти полностью. Старались комбинировать только у штрафной, борьбу вели до конца.

Руслан Магаль – лучший игрок матча, огромный объeм работы проделал. «Спартак» для всех – красная тряпка. Поэтому еe надо было разорвать. Мы атаковали, прессинговали, не боялись. Мои команды всегда успешно играли с топ‑клубами, потому что не ждали ошибок соперников.

Мы хотели владеть инициативой, заставить соперника бегать за нами. Хотели измотать их. «Спартак» к этому не привык. Но нам тоже было сложно. Вчера даже не тренировались», – сказал Ташуев.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Факел Ташуев Сергей
Комментарии (10)
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Amorphis
1698505868
Былая слава Спартака из 90х не даёт покоя 15 клубам РФПЛ, включая Зину) Комплекс провинции))
Ответить
paracetamol
1698507390
Тряпка в этот раз оказалась черно-полосатая, но это ей не помогло!
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nik55
1698507933
собрались уроды на пир
Ответить
anatolich72
1698509058
Убогость провинциала. И так БУДЕТ ВСЕГДА!
Ответить
Fialet
1698510811
Вообще то только быдло может так говорить о сопернике.
Ответить
boog_17
1698511390
Зачётно сказал, прикольный мужик ))) не для всех, конечно, этот малоизвестный кфк - красная тряпка...
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JTherry
1698516954
в конце сезона Ташуева выбросят из Факела, как обоссаную тряпку, поскольку будут выбираться весной из подвала таблицы и играть переходные матчи...)
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СПбМерлин
1698520207
Жестко... (это я про тряпку). Слова станут запоминающимися.
Ответить
zigbert
1698579808
Странно как то слышать такие слова от умудренного опытом человека. Но все может к нему вернутся бумерангом.
Ответить
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