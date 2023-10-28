Ташуев – о победе «Факела» над «Спартаком»: «Надо было разорвать эту красную тряпку»

у Факела получилось разорвать красную тряпку. гыгыгы
Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев прокомментировал победу над «Спартаком» в 13-м туре РПЛ (2:0).
- Воронежцы дважды забили во 2-м тайме.
- «Факел» поднялся на 11-е место.
- Ташуев в команде с сентября.
«Ребята рады, довольны победой. Я говорю, что надо работать, не просто бегать. Выиграли заслуженно. План на игру сработал почти полностью. Старались комбинировать только у штрафной, борьбу вели до конца.
Руслан Магаль – лучший игрок матча, огромный объeм работы проделал. «Спартак» для всех – красная тряпка. Поэтому еe надо было разорвать. Мы атаковали, прессинговали, не боялись. Мои команды всегда успешно играли с топ‑клубами, потому что не ждали ошибок соперников.
Мы хотели владеть инициативой, заставить соперника бегать за нами. Хотели измотать их. «Спартак» к этому не привык. Но нам тоже было сложно. Вчера даже не тренировались», – сказал Ташуев.