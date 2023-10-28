Титов объяснил поражение «Спартака» от «Факела»

Бывший спартаковец Егор Титов прокомментировал поражение команды от «Факела» в 13-м туре РПЛ (0:2).

Москвичи дважды пропустили во 2-м тайме.

У них 4 выездных поражения в РПЛ подряд.

Впереди кубковый матч с «Краснодаром».

«Впечатлил итог. 2:0, и это всe по игре. Сейчас будет придумывать, что футбольное поле плохое. Но «Факел»-то играл в футбол, в первые минут 20 его преимущество вообще подавляющим было. Почему они могут играть в футбол, а другие не могут? Надо отдать должное «Спартаку»: старались, бились, даже вдесятером пытались что-то сделать. Как сейчас модно говорить, были подходы, и неплохие.

Но я по себе знаю: когда против «Спартака» играет аутсайдер – по таблице, по статусу, и этот аутсайдер открывает счeт, против него уже почти ничего сделать нельзя. Ты по ходу матча перевернуть эту игру уже не можешь, как бы ни старался. Потому что там уже не двойные и не тройные, а уже пятерные эмоции идут. И каждый футболист на своeм месте делает больше, чем он может.

А «Спартаку» характера не хватает. Практически нет лидера. Их должно быть несколько – четыре-пять, а лучше – шесть-семь человек. В отсутствие одного-двух человек флаг поднимают другие. А этого не чувствуется. В наше время была обойма – 14-15 футболистов. Мы играли одним составом, всe было выстроено до автоматизма, поэтому нам было значительно проще.

А сейчас состав у «Спартака» очень часто меняется. Даже «Факел» в своeм предматчевом ролике, отметил, что непонятно, кто будет играть у гостей. «Факел» сегодня показал, что футбол в Воронеже должен жить. Прекрасный болельщик, великолепная поддержка, строится стадион. Команда без звeзд, но тут ключевое слово – команда. Вот сегодня у «Факела» была команда, а у моего любимого «Спартака» – нет», – сказал Титов.

Ставьте на главные спортивные события с бонусом до 6000₽!