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Титов объяснил поражение «Спартака» от «Факела»

28 октября 2023, 17:26
9

Бывший спартаковец Егор Титов прокомментировал поражение команды от «Факела» в 13-м туре РПЛ (0:2).

  • Москвичи дважды пропустили во 2-м тайме.
  • У них 4 выездных поражения в РПЛ подряд.
  • Впереди кубковый матч с «Краснодаром».

«Впечатлил итог. 2:0, и это всe по игре. Сейчас будет придумывать, что футбольное поле плохое. Но «Факел»-то играл в футбол, в первые минут 20 его преимущество вообще подавляющим было. Почему они могут играть в футбол, а другие не могут? Надо отдать должное «Спартаку»: старались, бились, даже вдесятером пытались что-то сделать. Как сейчас модно говорить, были подходы, и неплохие.

Но я по себе знаю: когда против «Спартака» играет аутсайдер – по таблице, по статусу, и этот аутсайдер открывает счeт, против него уже почти ничего сделать нельзя. Ты по ходу матча перевернуть эту игру уже не можешь, как бы ни старался. Потому что там уже не двойные и не тройные, а уже пятерные эмоции идут. И каждый футболист на своeм месте делает больше, чем он может.

А «Спартаку» характера не хватает. Практически нет лидера. Их должно быть несколько – четыре-пять, а лучше – шесть-семь человек. В отсутствие одного-двух человек флаг поднимают другие. А этого не чувствуется. В наше время была обойма – 14-15 футболистов. Мы играли одним составом, всe было выстроено до автоматизма, поэтому нам было значительно проще.

А сейчас состав у «Спартака» очень часто меняется. Даже «Факел» в своeм предматчевом ролике, отметил, что непонятно, кто будет играть у гостей. «Факел» сегодня показал, что футбол в Воронеже должен жить. Прекрасный болельщик, великолепная поддержка, строится стадион. Команда без звeзд, но тут ключевое слово – команда. Вот сегодня у «Факела» была команда, а у моего любимого «Спартака» – нет», – сказал Титов.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Факел Титов Егор
Комментарии (9)
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Krics
1698503444
Лучше не скажешь.
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Amorphis
1698506257
+100) обидно за кб, пойду в кб)
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ilichkadr
1698506404
Не, Егор, флаг был у Антохи, да и тот поизносился. Даже трудно сказать, кому обновлённый флаг вручат. Пока не кому..............
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VVM1964
1698507005
Полностью согласен с Титовым, кроме как по составу - последние игры состав вполне предсказуем, но на мой взгляд сегодня то как раз надо было мастеров индивидуальной игры и не выпускать - Бонгонда ВООБЩЕ не было заметно на поле, а Зиньковский хоть и пытался, но это не для него (((
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яцык
1698511867
Проигрывают свины и ищут отмазы тренер поле судья,Стоит победить все мы шампиньены.Все визг стоит на всю Москву
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alefreddy
1698513216
все верно только команды давно нет игроки отбывают время.Позор
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СПбМерлин
1698519651
Первая часть интервью - в гораздо большей степени касается Зенита. 5 лет! Но Зенит справляется с такими эмоциями соперника. А Спартак - нет. Так что главное - это отсутствие мужских характеров в команде. Почему такое происходит - вопрос!
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