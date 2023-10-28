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    Титов объяснил поражение «Спартака» от «Факела»

    Бывший спартаковец Егор Титов прокомментировал поражение команды от «Факела» в 13-м туре РПЛ (0:2).

    • Москвичи дважды пропустили во 2-м тайме.
    • У них 4 выездных поражения в РПЛ подряд.
    • Впереди кубковый матч с «Краснодаром».

    «Впечатлил итог. 2:0, и это всe по игре. Сейчас будет придумывать, что футбольное поле плохое. Но «Факел»-то играл в футбол, в первые минут 20 его преимущество вообще подавляющим было. Почему они могут играть в футбол, а другие не могут? Надо отдать должное «Спартаку»: старались, бились, даже вдесятером пытались что-то сделать. Как сейчас модно говорить, были подходы, и неплохие.

    Но я по себе знаю: когда против «Спартака» играет аутсайдер – по таблице, по статусу, и этот аутсайдер открывает счeт, против него уже почти ничего сделать нельзя. Ты по ходу матча перевернуть эту игру уже не можешь, как бы ни старался. Потому что там уже не двойные и не тройные, а уже пятерные эмоции идут. И каждый футболист на своeм месте делает больше, чем он может.

    А «Спартаку» характера не хватает. Практически нет лидера. Их должно быть несколько – четыре-пять, а лучше – шесть-семь человек. В отсутствие одного-двух человек флаг поднимают другие. А этого не чувствуется. В наше время была обойма – 14-15 футболистов. Мы играли одним составом, всe было выстроено до автоматизма, поэтому нам было значительно проще.

    А сейчас состав у «Спартака» очень часто меняется. Даже «Факел» в своeм предматчевом ролике, отметил, что непонятно, кто будет играть у гостей. «Факел» сегодня показал, что футбол в Воронеже должен жить. Прекрасный болельщик, великолепная поддержка, строится стадион. Команда без звeзд, но тут ключевое слово – команда. Вот сегодня у «Факела» была команда, а у моего любимого «Спартака» – нет», – сказал Титов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +198

      яцык 4 минуты назад

      Проигрывают свины и ищут отмазы тренер поле судья,Стоит победить все мы шампиньены.Все визг стоит на всю Москву

      0
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      Рейтинг: +35966

      VVM1964 1 час назад

      Полностью согласен с Титовым, кроме как по составу - последние игры состав вполне предсказуем, но на мой взгляд сегодня то как раз надо было мастеров индивидуальной игры и не выпускать - Бонгонда ВООБЩЕ не было заметно на поле, а Зиньковский хоть и пытался, но это не для него (((

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      Рейтинг: +2032

      Romio-xxx > VVM1964 55 минут назад

      А как по твоему должно было увидеть Бонгонда,если он такое поле наверное впервые в жизни увидел?И что,что играли две команды на одинаковом поле.Одна команда привыкла уже "колхозить" и может рассчитать отскок мяча например,тормозной путь или разгон своими шипами,а вторая с такими легионерами не понимает как быть в такой ситуации.Уверен,на Открывашке затушили бы этот Факел на раз-два.

      0
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      Рейтинг: +35966

      VVM1964 > Romio-xxx 37 минут назад

      Согласен, но поле что, таким за 5 минут до начала матча таким стало ? Поэтому у меня и возникает вопрос к тренеру - ЗАЧЕМ и ПОЧЕМУ ???

      0
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      Рейтинг: +20373

      ilichkadr 1 час назад

      Не, Егор, флаг был у Антохи, да и тот поизносился. Даже трудно сказать, кому обновлённый флаг вручат. Пока не кому..............

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      Рейтинг: +22172

      Cleaner 1 час назад

      АУТСАЙДЕР сейчас - это именно СПАРТАК!!!...)))

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      Рейтинг: +267

      Amorphis 1 час назад

      +100) обидно за кб, пойду в кб)

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      Рейтинг: +17037

      Алексей З 1 час назад

      Соглашусь.

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      Рейтинг: +1390

      Krics 2 часа назад

      Лучше не скажешь.

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